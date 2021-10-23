23.10.2021
13:52
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Официально

Назначен новый министр

Указом главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА Петр ШАМАЕВ назначен министром по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

СПРАВКА

ШАМАЕВ ПЕТР ВИТАЛЬЕВИЧ

Образование: высшее

— ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова»

Трудовая деятельность:

2009-2011 гг. — ОАО КБ «Восточный экспресс банк», менеджер;

2012 г.- ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», воспитатель творческой студии отдела организационно-методической и воспитательной работы;

2012-2014 гг. — ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», заместитель директора студенческого городка «Сергелях»;

2014-2018 гг. — ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», директор студенческого городка «Сергелях»;

2018-2020 гг. — референт Департамента внутренней политики Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);

С июня 2020 года по настоящее время — первый заместитель руководителя РИК ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Sakhalife.ru напоминает, ранее этот пост занимал Степан САРГЫДАЕВ.

Министр отправлен в отставку ⚡
Особое поручение Ил Дархана уходящему министру
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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