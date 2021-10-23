Назначен новый министр

Указом главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА Петр ШАМАЕВ назначен министром по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). СПРАВКА ШАМАЕВ ПЕТР ВИТАЛЬЕВИЧ Образование: высшее — ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова» Трудовая деятельность: 2009-2011 гг. — ОАО КБ «Восточный экспресс банк», менеджер; 2012 г.- ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», воспитатель творческой студии отдела организационно-методической и воспитательной работы; 2012-2014 гг. — ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», заместитель директора студенческого городка «Сергелях»; 2014-2018 гг. — ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», директор студенческого городка «Сергелях»; 2018-2020 гг. — референт Департамента внутренней политики Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия); С июня 2020 года по настоящее время — первый заместитель руководителя РИК ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Sakhalife.ru напоминает, ранее этот пост занимал Степан САРГЫДАЕВ. Министр отправлен в отставку ⚡ Особое поручение Ил Дархана уходящему министру

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх