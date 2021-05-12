12.05.2021
12:36
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Политика

Назначен новый директор телеканала «Якутия24»

Директором телеканала «Якутия24» назначена Марианна ТАРАСОВА, ранее занимавшая должность заместителя, сообщает телеграм-канал PRanya Якутия.

Сегодня в телекомпании проводили прежнего руководителя Алексея СОКОЛОВА. Министр связи и инноваций Анатолий СЕМЕНОВ вручил ему ведомственную награду — знак отличника телевидения и радиовещания РС(Я).

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/pranyamedia/97721
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