Назначен директор якутского Мегафона

Якутское региональное отделение оператора возглавила Мария Мамедова. Приоритетными направлениями для нового директора станут: развитие сети связи и расширение покрытия LTE в Республике, повышение качества клиентского сервиса, а также активное участие в цифровом развитии регионав государственном и бизнес-сегменте.

«Республика Саха (Якутия) – динамично развивающийся регион с большим экономическим потенциалом, признанный в 2021 году самым цифровым регионом страны. Поэтому наши задачи здесь – укрепление лидерских позиции по скорости передачи данных, расширение зоны покрытия с помощью современных телеком-технологий и внедрение цифровых решений на территории Республики. Услуги связи компании сейчас доступны 86% населения Якутии, и работы по развитию сети продолжаются, а богатый и разносторонний опыт работы Марии в телекоме поможет реализовать задачи отделения», – отмечает директор по региональному развитию МегаФона на Дальнем Востоке и в Сибири Анастасия Спешилова.

«Телекоммуникационная отрасль для меня – родная стихия, а Якутия – моя родина. Мне близки и понятны особенности региона, значимость качественных голосовых услуг и быстрого мобильного интернета для населения. Республика – крупнейший в России регион со сложными климатическими условиями и логистикой, большим количеством горнодобывающих предприятий, куда специалисты со всей страны приезжают трудиться вахтовым методом. Всем им важно оставаться на связи, где бы они не были, и МегаФон делает для этого все возможное, – говорит директор Якутского отделения компании Мария Мамедова. – Моя цель на позиции директора региона – сделать компанию лучшим оператором для своих абонентов за счет уникальных продуктов и обеспечения высоких стандартов качества сервиса, а для бизнеса и государственных структур – инновационным партнером, предоставляющим современные цифровые решения во всех сферах деятельности».

Мария Мамедова окончила Санкт-Петербургскую академию экономики и управления. В отрасль связи пришла в 2013 году на позицию руководителя отдела розничного бизнеса одного из операторов «большой четверки» на территории Республики. Успешно реализовав в этой должности ряд проектов по обеспечению малочисленных северных населенных пунктов телеком-услугами, она возглавила филиал оператора связи в Якутии. В декабре 2021 года Мария пришла в МегаФон.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании в России пользуется 74,2 млн клиентов.

