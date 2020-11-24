24.11.2020
18:34
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Политика

Назначен начальник УФСБ по Якутии

Указом Президента Российской Федерации начальником УФСБ России по Республике Саха (Якутия) назначен полковник Сергей Сергеевич Бобровников.

Сергей Сергеевич родился в 1973 году в Красноярском крае. Приступил к исполнению обязанностей 24 ноября 2020 года.

Прежний руководитель Управления генерал-майор Алексей Пахомов освобожден от занимаемой должности в связи с переводом к новому месту службы.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия)
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