Назначен начальник УФСБ по Якутии

Указом Президента Российской Федерации начальником УФСБ России по Республике Саха (Якутия) назначен полковник Сергей Сергеевич Бобровников. Сергей Сергеевич родился в 1973 году в Красноярском крае. Приступил к исполнению обязанностей 24 ноября 2020 года. Прежний руководитель Управления генерал-майор Алексей Пахомов освобожден от занимаемой должности в связи с переводом к новому месту службы.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия)

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