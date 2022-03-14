Назначен министр предпринимательства, торговли и туризма РС (Я)

Глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале объявил Ханды Тимура Юрьевича министром предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

СПРАВКА

Родился 9 марта 1985 года в г. Якутск Якутской АССР.

Генеральный директор ООО «ХОТ Консалтинг»

Образование и квалификация:

В 2015 году окончил Академию труда и социальных отношений по специальности экономист.

В 2017 году прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе подготовки управленческих кадров «Инновационное управление компанией: проектное управление».

Этапы трудовой деятельности:

В 2010 году стал соучредителем и генеральным директором ООО «РС-ЮниТрейд».

В 2011 году — индивидуальный предприниматель.

В 2015 году — заместитель генерального директора АО «Венчурная компания «Якутия».

В 2017 году — руководитель департамента улучшения бизнес климата и развития инноваций при Министерстве инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия).

В 2017 году открыл ООО «Бизнес Клуб», сообщество молодых предпринимателей при Деловой России на территории Якутии.

В 2018 году стал заместителем министра экономики Республики Саха (Якутия).

В 2021 году открыл компанию ООО «ХОТ Консалтинг»

Общественная работа:

Член Координационного совета по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия).

Член Координационного совета по предпринимательству при Главе ГО «город Якутск».

Член координационной комиссии (проектного офиса) по улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия).

Эксперт «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)».

Награды и звания:

В 2013 году награжден нагрудным знаком «Отличник молодежной политики Республики Саха (Якутия)». В 2015 году награжден благодарностью Президента Республики Саха (Якутия). Отмечен благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи, Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), МВД России по Республике Саха (Якутия), Главы ГО «город Якутск», министерства по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия), почетными грамотами Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Республике Саха (Якутия), министерства экономики Республики Саха (Якутия).