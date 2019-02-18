Назначен исполняющий обязанности прокурора Якутии

Исполняющим обязанности прокурора Республики Саха (Якутия) назначен первый заместитель прокурора Якутии Айдар Иванов.
Напомним, что предыдущий прокурор Якутии Николай Пилипчук указом президента России был освобожден от должности и назначен прокурором Приморского края.
Справка:
Иванов Айдар Лазаревич родился в 1970 году в селе Оргет Верхневилюйского района Якутии. В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. В 2009 г. присвоена ученая степень кандидата юридических наук.
С 1995 г. — помощник прокурора Среднеколымского района.
С 2000 г. — старший помощник прокурора г. Якутска.
С февраля 2004 г. — прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Якутии.
С октября 2004 г. — прокурор города Удачный Мирнинского района
С августа 2006 г. — прокурор Алданского района.
С 15 апреля 2011 г. — первый заместитель прокурора Республики Саха (Якутия).
Почётный гражданин Алданского района (с 2010 г.)