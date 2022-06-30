Назначен и.о. президента Академии наук Якутии

Доктор физико-математических наук Сергей ПОПОВ назначен исполняющим обязанности президента Академии наук Якутии. Указ главы республики о его назначении издан 23 июня, сообщает сегодня Sakhaday.

На сайте информация не обновлена. Там до сих пор указано, что в президиум ученого совета ученого совета возглавляет покойный Василий ФИЛИППОВ.

О Сергее Попове сообщается, что он крупный специалист в области фундаментальной математики – теории неклассических уравнений математической физики. Он выступает автором 192 научных работ, из которых 2 монографии, 18 учебных пособий.

Напомним, что доктор технических наук, профессор и публичный политик Василий Филиппов скончался 31 мая.

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