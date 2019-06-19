Назначен и.о. главного тренера Якутии по вольной борьбе

Произошли кадровые изменения в тренерском штабе сборной Республики Саха (Якутия) по вольной борьбе.

Прежний главный тренер якутской борцовской сборной Владимир Николаевич КИРИЛЛИН, возглавлявший команду РС(Я) с 2013 года, сложил свои полномочия и продолжит работу в качестве личного тренера.

В качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной Республики Саха (Якутия) по вольной борьбе назначен 37-летний Александр Савельевич ОКОНЕШНИКОВ. Это решение единогласно поддержали наши прославленные олимпийцы, заслуженные мастера спорта СССР Павел ПИНИГИН и Александр ИВАНОВ, а также тренерский Совет республики в лице Владимира КИРИЛЛИНА, Ивана СИВЦЕВА, Степана СИВЦЕВА, Александра СОФРОНОВА, Ивана ДМИТРИЕВА, Данила НЕУСТРОЕВА, Никиты НИКИФОРОВА, Егора СТАРОСТИНА, Артура КОНСТАНТИНОВА и других.

Александр Савельевич достиг ярких спортивных результатов в одной из самых конкурентных категорий – в весе до 74 кг. Мастер спорта РФ по вольной борьбе, мастер спорта РС(Я) по хапсагаю. Чемпион России среди студентов (2007), серебряный призёр Кубка России в г. Владимир (2008), победитель международного турнира на призы Президента Республики Бурятия в Улан-Удэ (2001), дважды серебряный призёр Всероссийского турнира на призы Д.П. Коркина (2006, 2007), призёр многих международных турниров, пятикратный чемпион Дальневосточного федерального округа (2004, 2005, 2006, 2007, 2008), трехкратный чемпион РС(Я) памяти Н.Н.Тарского (2003, 2005, 2006), шестикратный призер РС(Я), чемпион Спартакиады народов Якутии 2007 года и бронзовый призер 2011 года. Абсолютный чемпион многих республиканских турниров по борьбе хапсагай.

В 2010-2011 годах А. С. Оконешников работал в Федеральной Службе по контролю за оборотом наркотиков. А в 2011 году его пригласили возглавить Томторскую ДЮСШ Оймяконского района, после чего он посвятил себя работе по подготовке спортивных кадров республики: с 2013 по 2014 годы — начальник управления спорта администрации Оймяконского района, с 2014 по 2017 годы — начальник отдела подготовки спортивного резерва ГБУ РС (Я) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва». Имеет два высших образования. В 2007 году окончил Институт физической культуры и спорта Якутского госуниверситета, в 2010 году — заочное отделение Финансово-экономического института ЯГУ. В 2018 году закончил обучение в Российской Академии государственной службы при Президенте РФ. Женат, отец четырёх детей.