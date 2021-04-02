Назначен генеральный директор Республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины

Своим указом глава Якутии Айсен Николаев освободил в связи с истечением срока трудового договора от должности генерального директора Республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины Николая Лугинова и назначил генеральным директором медицинской организации Станислава Жиркова.

Станислав Жирков является врачом-хирургом высшей категории, до назначения работал заместителем генерального директора Республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины.

Обучаясь в медицинском институте Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, свою трудовую деятельность начал санитаром операционного отделения Клинического центра Республиканской больницы №1 – НЦМ. Работал медицинским братом отделения кардиоанестезиологии и реанимации, фельдшером бригады интенсивной терапии станции Скорой медицинской помощи города Якутска.

После окончания Клинической ординатуры по специальности «Хирургия» на базе Национального медицинского исследовательского центра им. А.М. Бакулева, Городской клинической больницы им. С.П. Боткина и аспирантуры «Хирургия» на базе кафедры общей, лазерной и эндоскопической хирургии Российской Медицинской академии Непрерывного Профессионального Образования Росздрава работал заместителем главного врача по лечебной работе, затем главным врачом Хангаласской ЦРБ.

До назначения в 2019 году заместителем генерального директора Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины работал в Москве врачом-хирургом бригады экстренного реагирования Полевого много профильного госпиталя Всероссийского Центра медицины катастроф «Защита».