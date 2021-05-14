Назначен директор «Триумфа»

13 мая и.о. министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид СПИРИДОНОВ представил коллективу республиканского Центра спортивной подготовки сборных команд Якутии нового руководителя Михаила ПАХОМОВА. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя, а затем временно исполняющего обязанности руководителя.

Леонид Николаевич сказал, что в центре трудятся высококвалифицированные специалисты, и они знают Михаила Дмитриевича, как профессионала своего дела. Также он пожелал коллективу сохранить, тот стиль, который здесь присутствовал.

«Центр спортивной подготовки сборных команд республики – одно из ведущих учреждений нашего ведомства. Миссия у центра очень важная и серьезная. Уверен, Михаил Дмитриевич приложит все усилия, чтобы в будущем достижения профессиональных спортсменов приумножались», – сказал Леонид Спиридонов.

Образование:

2004 — 2009 гг. – Московская финансово-промышленная академия. Специальность: «Менеджмент организации».

2016 — 2018 гг. – Магистратура в Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта. Специальность: «Физическая культура и спорт».

Опыт работы:

2009 г. – Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, специалист.

2010 г. – Министерство профессионального образования по подготовке и расстановке кадров Республики Саха (Якутия), специалист.

2013 г. – Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва Республики Саха (Якутия), инструктор-методист.

2015 г. – ГБУ РС (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары», инструктор-методист.

2018 г. – ГБУ РС (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары», начальник отдела развития мас-рестлинга.

2019 г. – ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», начальник спортивной сборной команды России.

2015 г. – по наст. время (по совместительству) – Чурапчинский Государственный институт физической культуры и спорта, представитель в г. Москве.

Благодарность от заместителя Председателя Правительства РФ Трутнева Ю.П. и первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Кириенко С.В.

Дополнительная информация:

Мастер спорта России по вольной борьбе