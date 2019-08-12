Назначен директор СЭГХ

Сегодня, 12 августа на городской планерке представлен новый директор МКУ СЭГХ – Служба эксплуатации городского хозяйства. Им стал Айаал ЕГИНОВ.

Ранее он работал генеральным директором ГУП Дирекции по газификации сельских населенных пунктов «Стройсельгазификация». На этот пост он был назначен 21 марта 2018 года указом тогдашнего главы Якутии Егора БОРИСОВА.

Напомним, что 11 июля прежний руководитель МКУ СЭГХ Виталий ЧИКАЧЕВ указом главы республики назначен генеральным директором ГУП «ЖКХ РС (Я)». И вот через месяц мэрия нашла ему замену.

СПРАВКА

Айаал Анатольеивч Егинов родился 3 мая 1984 года в с. Амга Амгинского района Якутской АССР. В 2006 году окончил строительный факультет и Институт дополнительного образования и профессиональной переподготовки ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – Уральский политехнический» по специальностям «теплогазоснабжение и вентиляция» и «экономика и управление предприятием».

В 2015 году в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров получил диплом Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова по направлению «управление развитием бизнеса».

В 2006-2007 гг. – мастер, инженер производственного технического отдела ООО «Якутгазсервис».

В 2006-2009 гг. – преподаватель Инженерно-технического факультета СВФУ им. М.К.Аммосова (по совместительству).

В 2007-2018 гг. – специалист 1 категории, ведущий специалист, главный специалист, и.о. начальника производственно-технического управления Исполнительной дирекции, начальник управления газораспределительных сетей, начальник отдела стратегического планирования и инвестиционных проектов Исполнительной дирекции АО «Сахатранснефтегаз».

«Егинов А.А. в течение 12 лет работает в отрасли газификации, прошел профессиональный путь от мастера и специалиста до руководителя подразделения производственного предприятия. Состоит в «первой сотне» резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия)», — отметили в департаменте кадровой политики АГиП Якутии.

С марта 2018 г. – генеральный директор ГУП директором ГУП Дирекции по газификации сельских населенных пунктов «Стройсельгазификация».

С августа 2019 г. – директор МУП СЭГХ – Служба эксплуатации городского хозяйства Якутска.