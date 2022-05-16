Назначен директор регионального адаптивного центра

16 мая, во время планерного совещания с руководителями подведомственных учреждений министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов представил нового директора ГБУ РС(Я) «Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта» Нюргуна Иванова.

«Развитие адаптивных видов спорта – важное и крепкое крыло нашей отрасли. Уверен, под руководством опытного Нюргуна Валерьевича победные традиции якутских паралимпийцев и сурдлимпийцев будут только приумножаться, а положительная динамика по вовлечению лиц с ограниченными возможностями в систематически занимающиеся спортом и физической культурой только расти. От имени Министерства выражаю искреннюю благодарность за многолетний труд и профессионализм прежнему директору Анастасии Семеновне Михайловой. А новому – успехов во всех начинаниях!» — сказал Леонид Николаевич.

Справка:

Нюргун Валерьевич Иванов, мастера спорта международного класса по вольной борьбе, Отличник образования Республики Саха (Якутия), Отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия).

08.1992-08.1993 гг. учитель физвоспитания в Амгинской СШ №1, Амгинское РУНО.

08.1993-07.1995 гг. тренер по вольной борьбе в Амгинской ДЮСШ.

07.1995-12.1997 гг. заведующий отделом по делам молодежи и туризма улусной администрации Амгинского р-на.

08.1998-06.2001 гг. старший тренер-преподаватель в Сунтарской ДЮСШ, с.Сунтар.

09.2001-08.2003 гг. старший тренер – преподаватель по вольной борьбе МУ ДО Амгинской ДЮСШ им.Н.Захарова-Сахаачча.

09.2008-03.2010 гг. старший тренер-преподаватель по вольной борьбе МОУ ДОД СДЮШОР МО «Мирнинский район».

03.2010-09.2011 гг. и.о. заместителя директора по УСР МОУ ДОД СДЮШОР МО «Мирнинский район».

09.2011-12.2011 гг. старший тренер-преподаватель по вольной борьбе МОУ ДОД СДЮШОР МО «Мирнинский район».

12.2011-08.2014 гг. директор МКУ ДО «Мирнинская ДЮСШ».

08.2014-09.2016 гг. зам.директора по УСР МКУ ДО «Мирнинская ДЮСШ».

09.2016-01.2017 гг. тренер-преподаватель по вольной борьбе МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ» им.Н.Захарова-Сахаачча.

09.2016-01.2017 гг. инструктор-методист по совместительству МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ» им.Н.Захарова-Сахаачча.

01.2017-09.2017 гг. тренер-преподаватель по вольной борьбе по совместительству МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ» им.Н.Захарова-Сахаачча.

01.2017-04.2017 гг. помощник Главы МР «Амгинский улус (район)».

04.2017-01.2020 гг. директор МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им.Н.Захарова-Сахаачча».

01.2020-05.2022 гг. заместитель директора ГБУ РС(Я) «Республиканский центр адаптивной физкультуры и спорта».