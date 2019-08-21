21.08.2019
10:19
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Политика

Назначен директор Национального парка «Ленские столбы»

Приказом Минприроды РФ с 21 августа директором ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы» назначен Аркадий СЕМЕНОВ. Напомним, Аркадий Семенов возглавлял Природный парк «Ленские столбы» с 2016 года. Он родился 8 января 1975 года в поселке Покровск Орджоникидзевского района Якутской АССР. В 2001 году окончил ЯГСХА по специальности «экономист».

Трудовая деятельность:

1993-1994 гг. — дизелист эл/станции КП «Орджоникидзевский»;

1994-1996 гг. — электромонтер АО «Сельхозэнерго»;

01.1996-07.1996 гг. — слесарь 3 разряда на участок «Синск» АО «Сельхозэнерго»;

2001-2003 гг. — специалист Покровского гранильного завода;

2003-2006 гг. — экономист, ведущий специалист в отдел анализа и прогнозирования ООО «Покровский гранильный завод»;

2006-2008 гг. — начальник производственного участка ООО «Покровский гранильный завод»;

2008-2009 гг. — начальник Покровского производственного участка ООО «Якутская алмазная компания»;

2009-2015 гг. — директор МУП АТП;

2016-2019 гг. — директор ГБУ РС(Я) Природный парк «Ленские столбы».

Фото: Пресс-служба Минэкологии РС(Я).
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я).
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