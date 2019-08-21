Назначен директор Национального парка «Ленские столбы»

Приказом Минприроды РФ с 21 августа директором ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы» назначен Аркадий СЕМЕНОВ. Напомним, Аркадий Семенов возглавлял Природный парк «Ленские столбы» с 2016 года. Он родился 8 января 1975 года в поселке Покровск Орджоникидзевского района Якутской АССР. В 2001 году окончил ЯГСХА по специальности «экономист». Трудовая деятельность: 1993-1994 гг. — дизелист эл/станции КП «Орджоникидзевский»; 1994-1996 гг. — электромонтер АО «Сельхозэнерго»; 01.1996-07.1996 гг. — слесарь 3 разряда на участок «Синск» АО «Сельхозэнерго»; 2001-2003 гг. — специалист Покровского гранильного завода; 2003-2006 гг. — экономист, ведущий специалист в отдел анализа и прогнозирования ООО «Покровский гранильный завод»; 2006-2008 гг. — начальник производственного участка ООО «Покровский гранильный завод»; 2008-2009 гг. — начальник Покровского производственного участка ООО «Якутская алмазная компания»; 2009-2015 гг. — директор МУП АТП; 2016-2019 гг. — директор ГБУ РС(Я) Природный парк «Ленские столбы».

Фото: Пресс-служба Минэкологии РС(Я). Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я).

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