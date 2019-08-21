Назначен директор Национального парка «Ленские столбы»
Приказом Минприроды РФ с 21 августа директором ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы» назначен Аркадий СЕМЕНОВ. Напомним, Аркадий Семенов возглавлял Природный парк «Ленские столбы» с 2016 года. Он родился 8 января 1975 года в поселке Покровск Орджоникидзевского района Якутской АССР. В 2001 году окончил ЯГСХА по специальности «экономист».
Трудовая деятельность:
1993-1994 гг. — дизелист эл/станции КП «Орджоникидзевский»;
1994-1996 гг. — электромонтер АО «Сельхозэнерго»;
01.1996-07.1996 гг. — слесарь 3 разряда на участок «Синск» АО «Сельхозэнерго»;
2001-2003 гг. — специалист Покровского гранильного завода;
2003-2006 гг. — экономист, ведущий специалист в отдел анализа и прогнозирования ООО «Покровский гранильный завод»;
2006-2008 гг. — начальник производственного участка ООО «Покровский гранильный завод»;
2008-2009 гг. — начальник Покровского производственного участка ООО «Якутская алмазная компания»;
2009-2015 гг. — директор МУП АТП;
2016-2019 гг. — директор ГБУ РС(Я) Природный парк «Ленские столбы».
Whatsapp +7 (999) 174-67-82