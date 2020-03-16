Назначен директор МУП ЯПАК

Начальник управления дорог Якутска Валерий ДОМОТОВ выиграл конкурс на замещение вакантной должности директора МУП «ЯПАК», сообщает News.Ykt.Ru. В конкурсе помимо Домотова участвовали еще восемь человек. Напомним, ранее МУП «ЯПАК» возглавлял Сергей МАКСИМОВ. Валерий Домотов родился в 1989 году, в 2012 году окончил юридический факультет СВФУ им. М.К. Аммосова. 2013-2014 гг. — главный специалист правового департамента окружной администрации Якутска; 2014-2015 гг. — начальник отдела правовой экспертизы правового департамента окружной администрации Якутска; 2015-2020 гг. — начальник управления дорог.

Источник: News.Ykt.Ru

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