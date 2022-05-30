Назначен директор Дворца детского творчества

Директором Дворца детского творчества имени Ф.И.Авдеевой с 30 мая 2022 года назначена Татьяна Ивановна Иванова. Представила нового директора Начальник Управления Образования ОА г.Якутск Мария Петровна Петрова. Общий трудовой стаж составляет 25 лет, педагогический стаж 13 лет. Татьяна Ивановна была Заместителем директора МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой городского округа «город Якутск» городского округа «город Якутск» с 9.09.2021года. с 26.09. 2016 по 20.08.2021 в Министерстве образования и науки РС(Я) была главным специалистом, Заместителем руководителя отдела воспитания и дополнительного образования.

Фото: Телеграм-канал Дворец детского творчества Телеграм-канал Дворец детского творчества - https://t.me/ddtyakutsk Источник:

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