Назначен директор ключевого департамента мэрии Якутска

ПАК Евгения Олеговна назначена на должность директора МКУ «Департамент жилищных отношений» ГО «город Якутск». Об этом во время общегородской планерки 18 апреля объявил глава города Евгений ГРИГОРЬЕВ.

Пак Евгения Олеговна начала свою трудовую деятельность в сфере строительства в муниципальном казенном учреждении «Департамент жилищных отношений» городского округа «город Якутск» в 2009 году в должности ведущего специалиста отдела переселения, с сентября 2010 года начальником отдела переселения.

Более 10 лет она работала над реализацией республиканских адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». С 2019 года работала в государственном казенном учреждении Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)» начальником отдела реализации программ, сообщает @YakutskRF.

Текучка в ДЖО началась в прошлом году. В сентябре 2021 покинул должность директора ведомства Александр Новолоков, назначенный в 2019 году. На его место пришла Мария Павлова, ранее занимавшая должность замдиректора.

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