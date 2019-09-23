Назима: Якутск, это был разрыв!

В День своего официального открытия, 20 сентября, клуб-ресторан «Number One» организовал концерт резидента Black Star — Назимы.

На своем шоу молодая певица исполнила все свои хиты — «Найди меня», «Мама Сита», «Ракета» и другие.

Самым удачливым зрителям удалось потанцевать рядом со звездой и Lil Di.

После концерта в нашем городе Назима отправила обращение своим якутским поклонникам:

«Якутск, это был разрыв! Когда вы все пели со мной мои новые песни, мне хотелось плакать от счастья, это было просто супер! Я сейчас такая окрыленная, кайфую. Спасибо вам большое, обожаю вас!»

Видеоверсию концерта можете посмотреть с 24 сентября на канале ГоворОФФ.