23.09.2019
19:58
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Светская хроника

Назима: Якутск, это был разрыв!

В День своего официального открытия, 20 сентября, клуб-ресторан «Number One» организовал концерт резидента Black Star — Назимы.      

На своем шоу молодая певица исполнила все свои хиты — «Найди меня», «Мама Сита», «Ракета» и другие.

Самым удачливым зрителям удалось потанцевать рядом со звездой и Lil Di. 

После концерта в нашем городе Назима отправила обращение своим якутским поклонникам:

«Якутск, это был разрыв! Когда вы все пели со мной мои новые песни, мне хотелось плакать от счастья, это было просто супер! Я сейчас такая окрыленная, кайфую. Спасибо вам большое, обожаю вас!»        

Видеоверсию концерта можете посмотреть с 24 сентября на канале ГоворОФФ.              

Фото: Николай ПЕТРОВ.
Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ - СУЛУСХАН
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