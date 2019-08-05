Назарбаев Университет: Мир меняется — готовим лидеров! Ждем россиян

Где якутянам можно получить образование мирового уровня в комфортной среде и на демократичных условиях? SakhaLife побывал в Казахстане в Назарбаев Университете, и делится увиденным. Поводом для поездки в город Нурсултан (бывшая Астана) стал VIII Евразийский форум лидеров высшего образования «Выпускники, готовые к будущему». Так что сначала о нем, далее об условиях в университете и особенностях поступления для иностранцев, в том числе и якутян.

Готовим лидеров!

Ведущие вузы мира задумались, что делать, если в цифровую эпоху многие знания, особенно технические успевают устареть до того, как студент получит диплом? Как выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда? Как выстоять, когда нарастающие процессы роботизации и автоматизации упраздняют профессии и сокращают рабочие места?

Выход один – постоянное самообразование и развитие глубинных человеческих качеств. А это предполагает ответственность и коммуникации, то есть качества лидера. Этим летом в Назарбаев Университете в Казахстане прошел VIII Евразийский форум лидеров высшего образования. Организаторы подготовили интересные сессии, дискуссии и семинары, связанные с главной темой форума «Выпускники, готовые к будущему». Участниками Форума стали около 300 делегатов из 12 стран. Форум освещали журналисты из шести стран, в том числе и SakhaLife.

На пленарных сессиях участники обсудили способность высших учебных заведений к подготовке студентов к изменяющемуся характеру рынка труда, а также возможность развивать потенциал будущих лидеров и ответственных граждан. Сегодня перед учебными заведениями стоит задача максимизировать ценность, которую они приносят студентам, что, среди прочего, подразумевает интернационализацию учебного опыта, предоставление возможностей участия в исследованиях и обучения в течение всей жизни, а также наличие надежных партнерских отношений с ведущими образовательными учреждениями. В рамках мероприятия прошли дискуссии и интервью со спикерами Форума.

Из банкира – в ректора

Первое лицо Назарбаев Университета называется не ректором, как привычно россиянам, а президентом. Им является мистер Шигео Катсу, который и открыл мероприятие:

«Сегодня мы живем в изменчивом, непредсказуемом, сложном и неоднозначном мире. Мы живем в эпоху цифрового прогресса, развития компьютерных технологий, искусственного интеллекта, big data. В эпоху, когда системы искусственного интеллекта, с одной стороны, заменяют человеческие ресурсы, но с другой стороны, создают потребности для новых профессий. Мир меняется, поэтому нам, вузам, важно определить ответы на вопрос, заданный темой Форума, чтобы улучшить услуги, которые мы предоставляем студентам, как нашим клиентам».

Этнический японец, Шигео Катсу до того, как стать Президентом Назарбаев Университета ни дня не работал в системе образования. Пришел он на этот пост в 2010 году по приглашению тогдашнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. А до того занимал пост вице-президента по региону Всемирного банка в Европе и Центральной Азии. Вся его предыдущая карьера развивалась в финансовом секторе и была связана с банковской системой.

Во время персонального интервью SakhaLife поинтересовался, какие личные компетенции пришлось развить господину Шигео Катсу, чтобы из банкира перевоплотиться в руководителя университета и как должен вести себя человек, принимающий вызов, возглавляющий огромный проект в другой стране в новой для себя сфере.

— Очень хороший вопрос, — улыбнулся ньюсмейкер. – международное развитие – это моя страсть и стиль жизни. Я давно им занимаюсь. Работал в Западной Африке и других частях света. В международном развитии и строительстве, создании университета — много общего. Прежде всего, это строительство основ. И тут мне пригодились навыки прежней работы. Безусловно, я начинал в новой стране, новой обстановке, в новой окружающей среде. Конечно, ранее я встречался с представителями правительственных учреждений и деловых кругов Казахстана. Но непосредственно в академической среде начал работать впервые. И прежде я бывал в университетах, читал лекции. Но одно дело читать лекцию, и совсем другое – управлять университетом, строить его.

Главный принцип – обучение успешно только в процессе, в практике. Ты должен признать, что знаешь немного. И должен быть готовым учиться. Я каждый день узнаю что-то новое, учусь каждый день.

SakhaLife так же спросил мнение президента Назарбаев Университета, с точки зрения управления вузом, руководитель должен быть избираемым или назначаемым. Мистер Катсу заметил, что сейчас есть два подхода: выборы или назначение. Выборы обычно бывают из представителей академической среды, часто из того же вуза. Назначение на практике дает более широкую возможность привлечения человека из другой сферы. В целом, сейчас гораздо чаще практикуются выборы руководителя вуза, нежели назначение.

Кто еще руководит Назарбаев Университетом?

Имеется еще провост и исполнительный вице-президент.

Провостом Назарбаев Университета является доктор Илесанми Адесида. Для человека постсоветского пространства сама личность провоста является показателем реформ в высшем образовании Казахстана.

Профессор Илесанми Адесида – успешный ученый-инженер и опытный управляющий как в научной, так и в образовательной сфере. До назначения в Назарбаев Университет, профессор Адесида исполнял обязанности Провоста и Вице-Провоста по академическим вопросам в Университете Иллинойс в Урабана-Шампейн. Он также был деканом Колледжа инженерии и директором Лаборатории по микро и нано технологиям в том же университете.

Его интересы на данный момент посвящены сферам высшего образования, науки, инновации и национального развития.

Профессор Адесида был назван выдающимся выпускником кафедры Электрической инженерии и компьютерных наук Университета Калифорнии, Беркли в 2009 году. Он также был награжден за особые заслуги Обществом электронных устройств IEEE. Профессор Адесида занимал различные позиции в академической сфере и в отраслевых консультационных советах по всему миру (США, Сингапур, Гонконг, и др.) и он состоит в членстве престижной Национальной академии инженерии Соединенных Штатов Америки.

В своем выступлении на форуме «Лидеры высшего образования» провост подчеркнул, что сегодня в Казахстане реализуется реформа по внедрению в вузах принципов академической свободы и целостности. «Хотел бы обратить внимание на важную роль эффективного сотрудничества между государством в вопросах финансирования, индустрией в плане профессионального компонента и университетами в плане академической составляющей. Это взаимовлияющие друг на друга компоненты. Например, сейчас мы обучаем студентов технологиям искусственного интеллекта. Придя на промышленные предприятия, студенты не только получают практические навыки, но и могут внести свой вклад в производственные процессы в этих компаниях», — отметил доктор Адесида.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 января 2011 года «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» органами управления Университета являются:

Высший попечительский совет

Попечительский совет

Исполнительные органы

Высшим органом управления Университета, Интеллектуальных школ и Фонда является Высший попечительский совет, который возглавляет лидер нации, елбасы.

Президент университета возглавляет Управляющий совет, который служит в качестве коллегиального исполнительного органа университета, контролирует и направляет деятельность университета, обеспечивает исполнение решений Высшего попечительского совета и Попечительского совета университета.

Провост возглавляет Академический совет и Научный совет, которые представляет собой высшие управляющие органы, принимающие решение по академическим и научным вопросам.

Основные качества лидера

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Спикер Форума, директор BCG Kazakhstan Лейла Абдымомунова отметила привлекательность удаленных профессий и фриланса среди молодых профессионалов. Она также добавила, что большим вызовом для образовательных учреждений является умение предугадать и подготовить кадры к будущим профессиям, которые сегодня еще даже не появились. Так же она сформулировала три основных качества лидера. Лидер, это тот, кто принимает ответственность на себя, умеет работать в условиях неопределенности и выстраивает коммуникации. Именно такие качества воспитывает в своих выпускниках Назарбаев Университет.

Бояться ли нам искусственного разума?

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Исполнительный вице-президент по академическим делам Университета Нью-Йорка в Буффало Чарльз Зукоски отметил стремительное развитие цифровых технологий: «Говоря о молодом поколении, мы должны понимать, что эти молодые люди фактически родились с мобильными телефонами в руках. Мы живем в эпоху цифровизации, когда сотрудничество и взаимодействие между культурами и сообществами происходит быстро и стремительно».

В числе спикеров, общавшихся с прессой, был мистер Бундхит Эуа-Арпорн, президент университета Чулалонгкорн. SakhaLife задал ему не очень вежливый вопрос: «А сколько вам лет?» Президент университета из Бангкока улыбнулся: «Мне 42. Мы стремимся, чтобы деканы факультетов были близки по возрасту и духу к нашим студентам. И то, что я стал президентом такого уважаемого университета – это веяние времени».

Многих собравшихся покорило выступление Кристал Лим-Ланг, эксперта по комплексному образованию, готовности к будущему и личностному росту, а также соучредителя и генерального директора компании Forest Wolf. Она путешествует по всему миру, консультирует компании и учебные заведения по вопросам подготовки к стремительно меняющемуся будущему; и регулярно рассказывает о том, как улучшить наши возможности, чтобы процветать в ХХI веке. Разнообразные знания Кристалл охватывают инвестиционную деятельность, стартапы, сельское хозяйство, благотворительность, оздоровление и образование. В своем выступлении в Нурсултане Кристал остановилась на вопросе искусственного разума. Она призвала собравшихся не бояться роботов, ведь они разгрузят людей, выполняя монотонную, механическую работу. Ну а мы останемся людьми, сможем больше времени и энергии уделять творчеству, эмпатии, сложному общению, на что неспособен искусственный разум. По мнению Кристал, необходимо пересмотреть подход к образованию, чтобы университеты оставались актуальными в течение следующих 50 лет. Университеты должны лучше доносить ценность, которую они создают для выпускников. А студентам необходимо развивать и использовать глубокие и широкие социальные сети для успеха.

Издан опыт Казахстана в реформе образования

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В рамках Форума в Высшей школе образования состоялась презентация книг международных и казахстанских авторов по актуальным вопросам высшего образования. Среди них «Реформа системы образования и интернационализация: кейс реформа школьного образования в Казахстане» под редакцией Дэвида Бриджеса (2014); «Реформа и развитие высшего образования: кейс Казахстана» под редакцией Мэтта Хартли и Алана Руби (2017); «Устойчивость университетов в отношении модели финансирования системы высшего образования в Республике Казахстан в условиях переходного периода» (2019) авторов Али Мхамеда, Риты Каса, Аиды Сагинтаевой, Ханса Восенштайна.

В презентации приняли участие редактор Дэвид Бриджес, почетный профессор Университета Восточной Англии; доктор Сьюзан Робертсон, профессор социологии образования на педагогическом факультете Кембриджского университета; доктор Аида Сагинтаева, участница образовательных исследовательских проектов Министерства образования и науки РК по переходу системы высшего образования Казахстана на Европейскую трехуровневую систему.

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Аида Сагинтаева отметила, что опубликованные исследования по уникальному опыту Казахстана не являются закрытыми или секретными, они опубликованы на сайтах в свободном доступе и открыты для тех стран и регионов, которые интересуются реформами в образовании по переходу на западный тип обучения.

Кроме того, в Библиотеке Назарбаев Университета в рамках Форума открылась VIII ежегодная международная конференции для библиотекарей «Современные мировые тенденции в развитии вузовской библиотеки» на тему «Услуги и ресурсы университетских библиотек для науки и инноваций». Ежегодно конференция проводится Библиотекой Назарбаев Университета, Научной библиотекой Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева и Ассоциацией вузовских библиотек РК. В этом году в ней приняли участие более 120 человек из 15 стран мира, включая Китай, Германию, Индию, Нидерланды, Филиппины, Польшу, Россию, Турцию, США и др.

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Факты о Назарбаев Университете

Назарбаев университет, созданный по инициативе Президента Республики Казахстан в 2010 году, является флагманом высшего образования в стране, нацеленный стать исследовательским университетом международного уровня. Это первый Университет Казахстана, деятельность которого основана на принципах автономности и академической свободы.

Миссия Назарбаев Университета:

Стать моделью проведения реформ в системе высшего образования и науки Казахстана и внести вклад в становление Нурсултана международным центром инноваций и знаний.

Стратегические цели Назарбаев Университета:

Цель 1: Лидерство и реформирование системы образования в Казахстане

Обеспечитт перелачу опыта Университета казахстанским высшим учебным заведениям, исследовательским центрам.

Цель II: Академическое лидерство

Достичь миссии Университета путем развития и поддержв=ания академического лидерства

Цель III: Научное лидерство

Сформировать систему научных иссоедований мирового класса в партнерстве с лучшими учеными и исследовательскими центрами мира

Цель IV: Создание содели оказания услуг в здравоохранении

Создать систем здравоохранения Университета как модели оказания услуг в здравоохранении Казахстана

Цель V: Инновации и внедрение науки в производство

Стать основным двигателем инноваций в Казахстане и создать основу для становления Нурсултана региональным центром инноваций.

Кампус

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Площадь кампуса – более 100 га

Назарбаев Университет – это гордость Казахстана как учреждение образовательное, а также как архитектурное явление. Его основные здания соединены между собой галереями, и студенты могут добраться из своих общежитий в учебные корпуса, не выходя на улицу. Учитывая, что Нурсултан – одна из самых холодных столиц мира, уступающая только Улан-Батору, это не лишне. В главном корпусе университета растут пальмы, журчат фонтаны. Часто можно увидеть, как студенты перемещаются на роликах, тут действительно есть, где разогнаться.

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В галереях расположены современные «доски почета» с портретами и достижениями студентов как устойчивые примеры для подражания.

В учебном заведении созданы все условия для занятий спортом, здорового образа жизни. Есть и спортзалы, и бассейны, и открытые спортивные площадки. В университетском городке уделено внимание безбарьерной среде. Для малоподвижных граждан имеются все необходимые приспособления.

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Для занятий искусством, творчеством, хобби так же созданы все условия. В НУ действуют около 800 клубов по интересам.

Студенты живут в комфортабельных общежитиях квартирного типа по двое или по четверо. Преподавателям с семьями предоставляются двухэтажные таун-хаусы. Для командированных и для родителей, которые приезжают проведать детей, имеется специальная гостиница квартирного типа.

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Что под запретом в Назарбаев Университете?

Две вещи запрещены в Назарбаев Университете: религиозная деятельность и политическая агитация. Преподаватели и студенты как личности могут исповедовать любые религии, но никто не вправе вести миссионерскую деятельность на территории кампуса. Так же запрещена всяческая политическая агитация. Преподаватели и студенты могут состоять в политических партиях и движениях, но проводить политические мероприятия в стенах Назарбаев Университета запрещено. И это даже не обсуждается.

Стартапы

Назарбаев Университет является серьезным работодателем, а также поддерживает студенческие стартапы. Один из таких стартапов, принадлежащий студенту, мы имели возможность оценить как клиенты. Это «Kunde» — первое социальное кафе в Нурсултане, в котором работают люди с особенностями умственного развития. Приветливые, доброжелательные, сотрудники кафе предлагали каждый раз новый ассортимент качественных блюд. Идею такого кафе владелец привез из Америки. «Kunde» в переводе с казахского значит «на солнечной стороне».

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«Я увидел, что благотворительность может стать профессией, а не просто хобби, поэтому и выбрал для себя это направление», говорит Маулен Ахметов. Он дал работу людям с ментальными заболеваниями. Но сначала открыл обучающий центр, где персонал научили мыть посуду, убирать столы, готовить еду. Предприимчивый студент дал таким людям возможность быть самостоятельными и самим зарабатывать себе на жизнь.

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Часть раздаточных материалов, экосумки участникам форума так же обеспечили студенческие стартапы.

Студенты

Количество студентов – около 5000 человек (программы предуниверситетской подготовки, бакалавриат, магистратура и докторантура). Профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники составляют около 500 человек из более чем 50 стран мира.

Обучение

Подготовительный центр

Школа наук и технологий

Школа гуманитарных и социальных наук

Школа инженерии

Школа горного дела и наук о Земле

Школа медицины

Школа высшего образования

Высшая школа государственной политики

Высшая школа бизнеса

Как якутянам поступить в Назарбаев Университет?

Для россиян действуют те же правила, что и для остальных иностранцев. Прежде всего, не обходимо связаться с Департаментом по приему, отметила сотрудница Гульден Шокатова.

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Отметим, что язык обучения в Назарбаев Университете – английский. Если есть необходимость подтянуть язык, лучше начать с программы предуниверситетской подготовки FOUNDATION. Это одногодичная программа. В рамках курса осуществляется интенсивная академическая, научная и языковая подготовка слушателей к программам бакалавриата.

По этой программе есть гранты и платное обучение. К примеру, стоимость программы предуниверситетской подготовки в 2019-2020 учебном году составит 18 375 долларов США. Предусмотрены скидки для некоторых категорий абитуриентов. Имеются гранты и для иностранных студентов.

Письма о намерении можно направлять уже с мая. Онлайн-регистрация идет в течение октября и ноября.

Вступительные экзамены с января по апрель следующего года.

Конкурс и зачисление – май – июль.

По результатам обучения на Программе предуниверситетской подготовки, школы Назарбаев Университета принимают студентов для дальнейшего обучения на программах бакалавриата.

Как поступить в программу бакалавриата?

Он-лайн регистрация с предоставлением необходимых документов

Рассмотрение пакета документов с результатами тестов Приемной комиссией Школы

Предоставление пакета документов в департамент по приему Назарбаев Университета.

Для магистратуры и докторантуры

Для этого надо зарегистрироваться на сайте

Заполнить анкету кандидата

Загрузить требуемые документы

Успешно пройти конкурсный отбор

Сдать документы в университет.

Исчерпывающую информацию предоставляет сайт Назарбаев Университета https://nu.edu.kz/ Стоит войти в рубрику «Поступление», как вам сразу предложат помощь.

Как отметил в персональном интервью президент Назарбаев Университета Шигео Катсу: «Мы открыты для выпускников стран Центральной Азии, наших соседей, стран постсоветского пространства, для Турции, Китая и Индии, азиатских стран и европейских. Мы ставим задачу повысить процент иностранных студентов в нашем университете, чтобы между студентами был культурный обмен и культурное сотрудничество.

Молодежи рекомендую развивать цифровые навыки, умение грамотно писать и коммуникационные навыки, чтобы уметь представить свой проект и быть способным работать в команде. И правильно выбрать свою профессию, лучше всего получается то, что вам больше всего по душе.

Мы являемся лидерами в своем регионе. 50% наших выпускников принимают решение продолжить образование за рубежом. И дальше учатся в топовых вузах мира. С первых же курсов мы приобщаем наших студентов к науке. Обучение ведется только на английском языке, и это дает много преимуществ. Мы ценим развитие коммуникационных навыков и моральных принципов. Анализируя достижения наших выпускников за пять лет, я настроен достаточно оптимистично. Как утверждают работодатели, наши выпускники отличаются – они задают много вопросов, они активны, они хорошо вживаются в среду и предлагают новые пути решения. Они постоянно обучаются, потому что мы привили им эти навыки. Мы готовим лидеров! Потому что мир быстро меняется, а лидеры всегда востребованы».