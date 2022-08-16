16.08.2022
11:43
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Коронавирус

Назальная вакцина от COVID-19 эффективна против всех штаммов

Об этом  сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса. Об этом РИА Новости сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю», — сказал Гинцбург.

Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

Фото: пресс-службы
Источник: РИА Новости

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