Назад в 90-е: Банда вымогателей задержана в Якутии

Следователем отдела МВД России по Мирнинскому району по материалам сотрудников УФСБ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении четверых, в том числе троих ранее судимых местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство».

В правоохранительные органы обратился житель г. Мирный, который сообщил, что четверо граждан, угрожая ему физической расправой, требуют крупную сумму денежных средств. Опасаясь за свою жизнь, заявитель согласился передать вымогателям 250 тысяч рублей. Встреча с фигурантами проходила под контролем силовиков. После того, как злоумышленники получили наличность, они были задержаны.

Установлено, четверо мужчин в возрасте от 35 до 65 лет, вступив между собой в преступный сговор, под угрозой физической расправы требовали у потерпевшего передать им 2,5 миллиона рублей.

Иобидзе Зураб

Сергушкин Илья

Ставицкий Роман

Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленников. Санкция статьи, инкриминируемой данным гражданам, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Всем, кто пострадал от действий вышеуказанных лиц, или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо обратиться в дежурную часть отдела МВД России по Мирнинскому району 8(41136) 4-72-10 или по номерам 8(4112) 49-99-98, 49-99-90 — дежурный УФСБ России по Республике Саха (Якутия).