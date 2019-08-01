Найдено тело второй девочки, утонувшей на Лене в Еланке

В Главном управлении МЧС России по Якутии сообщили, что обнаружено тело второй девочки, утонувшей на реке Лене в местности Еланка Хангаласского улуса, сообщает ЯСИА.

Напомним, что трагедия произошла 28 июля. Несколько семей отдыхали в местности Еланка на берегу реки Лены. Пляж в этом месте несанкционированный, необорудованный для купания. На место происшествия в тот же день выехали сотрудники центра ГИМС и спасатели. Для оказания психологической помощи родственникам двух пропавших девочек была организована работа психолога Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи.

Тело одного ребенка было найдено водолазами 28 июля.

Ранее начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин выразил глубокие соболезнования родителям девочек. Он также призвал всех ответственно относится к правилам безопасности на воде.