Найденного на льдине медвежонка привезут в «Орто Дойду»

15 мая житель села Урицкое Сергей СУДАРЕНКО спас и приютил у себя совсем маленького медвежонка, которая оказалась девочкой. Подросшую олекминскую Умку отвезут в Якутск в этот четверг, 13 июня, в зоопарк «Орто Дойду».

Она как тот мамонтенок из мультика искала маму и приплыла на льдине к людям в село Урицкое. На берегу ее гоняли собаки. Сергей Сударенко отогнал их и привел найденыша домой. Кормил молоком и детским питанием. Местный ветеринар осмотрел ее и поставил прививку.

23 мая Виктор СЕМЕНОВ доставил Умку на лодке в Олекминск. Здесь ее приютила семья ШАЙМАРДАНОВЫХ, Сергей и Любовь, которые работают в подсобном хозяйстве ОПИ. Здесь ей созданы хорошие условия, и она растет не по дням, а по часам. Она привыкла к людям, не дичится, играет, общается, в жаркую погоду принимает освежающую ванну. Семья имеет опыт содержания диких животных. Ранее здесь временный приют находили лосенок и косули.

По согласованию госинспектора ГКЭН по Олекминскому району Владимира ШИПИЦИНА и директора зоопарка «Орто-Дойду» Луки САФОНОВА, олекминская Умка поедет в Якутск в этот четверг, 13 июня, на самолете. Документы оформлены, ящик для транспортировки готов. Пусть ей там будет хорошо, и вырастет она в большую медведицу. Олекминчане будут приезжать и смотреть на свою любимицу.