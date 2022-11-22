Навстречу съезду

В преддверии предстоящего Второго республиканского съезда учителей якутского языка, литературы и культуры хочу рассказать об одном факте проявления активной гражданской позиции и неравнодушного созидательного отношения группы учителей якутского языка, литературы и культуры школ г. Якутска, принципиально важного и значимого для сбережения, сохранения и развития родных языков посредством обучения и воспитания детей и молодежи на родном языке. Городское методобъединение учителей якутского языка в составе Марианны Борисовой (МОБУ СОШ №26), Ульяны Заболоцкой (МАОУ СПЛ), Ульяны Сыроватской (начальник ОРО, ныне специалист по кадровой политике МО РС(Я), Рустама Каженкина (МОБУ НГ «Айыы кыһата»), Аиды Васильевой (МОБУ СОШ №33), Саргыланы Поротовой (МАОУ СПЛ), Валентины Григорьевой (МАОУ НПСОШ №2) и др. после проведения 10 февраля 2022 г. круглого стола по актуальным вопросам методики преподавания, не согласившись с новым проектом ФГОС по сокращению в 5-9 классах часов изучения родного языка и литературы с 23 ч. до 12 ч. (язык – 7 ч., литература – 5 ч.) и изъятию из учебных планов школ предмета «Культура народов РС (Я)», исходя из понимания проблем утраты родного языка подрастающим поколением, обратились в Министерство образования и науки РС (Я) и Ил Тумэн с конкретными предложениями – от созыва в апреле с.г. Второго съезда учителей якутского языка до внесения изменений в Законы (об образовании и о языках) республики в части защиты конституционных прав при обучении на родном языке – установить неприкосновенность предметов регионального цикла, как учебных предметов, не имеющих аналогов.

Ранее специалистами Министерства образования и науки РС (Я) и Института развития образования и повышения квалификации были приняты меры по проведению широкого обсуждения с педагогической и родительской общественностью проектов образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с новыми ФГОС. В марте с.г. когда приезжала комиссия из Министерства просвещения РФ, именно анализ, проведенный специалистами Института и Минобрнауки РС (Я) на основании доводов учителей и методистов, убедил членов московской комиссии в целесообразности исправления ошибок, допущенных специалистами Минпросвещения РФ при сокращении часов родного языка и литературы в утверждённых приказами Минпросвещения ФГОС, и пропуске учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (для региона – Культура народов РС (Я)).

Члены комиссии обещали привести документы в соответствие, но до 5 июля с.г. меры опять-таки не были приняты. Пришлось членам якутской делегации 5 июля в Москве на Международной конференции высокого уровня «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять» на пленарном заседании говорить об объективных и субъективных причинах проблемы по изучению родных языков с малых лет, в т.ч. создаваемых, например, специалистами министерства, призванного поддерживать и внедрять национальную политику страны. И, разделяя опасение учителей якутского языка об ухудшении качества знаний родного языка, попросили Игоря Баринова, руководителя Федерального агентства по делам национальностей, председателя национального оргкомитета по подготовке и проведению в 2022-2032 г.г. в РФ Международного десятилетия языков коренных народов оказать содействие и не допустить сокращение часов для изучения родного языка и литературы, иначе «угасания малых языков», как справедливо отметил главный модератор пленарного заседания Евгений Кузьмин, председатель Российского национального комитета Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех», не избежать! Оказалось, что руководство Агентства, как говорится, в «теме», принимает меры, ведет переговоры с Министерством просвещения РФ. Начальник управления госполитики в сфере межнациональных отношений Агентства Тимур Цыбиков созвонился с Анной Тимофеевой, заместителем директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ, которая сообщила, что изменения в сторону увеличения часов будут внесены и размещены на сайте Минпросвещения, но, к сожалению, в указанные сроки приказы о восстановлении часов так и не были размещены.

Поэтому учителя, заинтересованные в позитивном решении вопроса сохранения часов, ведь приказы следовало выполнять с 1 сентября 2022 г., обратились 21 июля с.г. к депутату Госдумы РФ Галине Данчиковой письмом:

«Глубокоуважаемая Галина Иннокентьевна!

Выражаем Вам свое почтение и убедительно просим содействия в восстановлении сокращенных часов для изучения школьниками родных языков, литературы и культуры в учебных планах ПООП (Примерные основные образовательные программы) начального и основного общего образования и утраченного для изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с введением с 1 сентября 2022 г. новых ФГОС начального и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. №286 и №287 …».

И Галина Иннокентьевна незамедлительно 26 июля с.г. обратилась в Минпросвещения РФ:

«… В нашей стране создаются реальные условия для обучения детей на их родном языке, способствующие непрерывности обучения, воспитанию патриота России, осознающего принадлежность к своей большой и малой родине, своему народу, формирующие интеллектуальные и нравственные ценности. Исчезновение языка народа – это не потеря словаря или утрата письма, это исчезновение целого мира, неповторимого, уникального мира целого народа, пусть даже небольшого по численности в силу разных причин, но обладающего своим неповторимым языком и самобытной культурой. …»

18 августа с.г. депутату Госдумы РФ пришел ответ:

«Уважаемая Галина Иннокентьевна!

Минпросвещения России рассмотрело Ваше обращение о сохранении учебных часов на изучение родного языка и сообщает.

В настоящее время разработаны проекты приказов Минпросвещения России «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286», и «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Минпросвещения России от 31 мая 2022 г. № 287», (далее – проекты приказов) в том числе в части увеличения максимальной аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности, определенными СанПин 1.2.3685-21, конкретизации ряда положений, в том числе связанных с изучением родных языков из числа языков народов Российской Федерации.

После государственной регистрации проектов приказов в Минюсте России будут внесены соответствующие изменения в примерные основные образовательные программы начального общего и основного общего образования.».

Здравый смысл восторжествовал!

Упорство и настойчивость учителей якутского языка, литературы и культуры школ г. Якутска помогли добиться успеха в этом очень важном деле — сохранение количества часов изучения родного языка и литературы и возвращения учебного предмета по изучению культуры народов России, в т.ч. народов РС (Я). Понятно, что не только их усилия способствовали принятию решения. Но они внесли свой вклад в общее дело. Действительно, целеустремленность обладает великой силой.

Учителя якутского языка показали пример искреннего уважения к своему народу, образец национальной гордости, долга, верности своим родителям, родине, пример самоуважения и чести.

Желаю делегатам съезда плодотворной конструктивной работы!