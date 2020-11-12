Навстречу предпринимателям: МФЦ для бизнеса

В Алмазэргиэнбанке предприниматели и юридические лица Якутии могут получить комплекс финансовых, государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”. Республиканский банк уделяет большое внимание развитию продуктов для малого и микробизнеса, некоммерческой поддержке предпринимательства, созданию дополнительного удобства для клиентов, отметил председатель правления Николай ДОЛГУНОВ.

“Мы прекрасно понимаем, что время – один из самых ценных ресурсов предпринимателя, поэтому два года назад сразу же поддержали идею открыть специализированные окна “МФЦ для бизнеса” в самой непосредственной близости к месту совершения кредитных операций – в здании нашего банка в центре Якутска. За это время мы оказали около девяти тысяч услуг, что подтвердило востребованность такого формата работы. Это удобно – получить кредит и следом, в одном месте, оформить залог”, — сказал Николай Долгунов.

Несмотря на то, что из-за коронавирусных ограничений был сокращен перечень услуг окон “МФЦ для бизнеса”, организации и предприниматели могут решить в АЭБ все базовые вопросы – в сфере земельно-имущественных отношений, регистрации бизнеса, получить другие услуги, сопутствующие ведению бизнеса. Доступны все операции по линии Росреестра, ряд услуг по линии Налоговой службы, Агентства земельных отношений, и Департамента жилищных отношений.

Окна “МФЦ для бизнеса” работают в головном офисе АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО для ИП и юрлиц в Якутске на проспекте Ленина, 1 с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00, перерыв на обед – с 12:00 до 13:00.

В условиях пандемии прием ведется по предварительной записи, можно записаться день в день – при наличии возможности.

Записаться на прием можно у операторов бесплатного круглосуточного контакт-центра АЭБ по номерам: +7(4112)34-22-22 и 88001003422.