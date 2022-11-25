Навстречу Дню Олонхо: Человек не потомок обезьяны, а потомок пришельцев — ариев!

«Человек есть микрокосм, не только часть человеческого общества – цивилизации и Вселенной».

Алексей Кулаковский-Өксөкүлээх.

Любые знания человечество получает определенными порциями, и в соответствии с Божьими планами. Все, что когда-либо было создано в этом мире, началось, как невидимая искорка в чьем-то творческом воображении.

Всего 400 лет назад никто не знал о том, что наша Земля круглая и вращается вокруг Солнца, все считали, что Земля плоская. Только один человек, итальянский астроном Галилео Галилей (15.02.1564-08.01.1642) утверждал истину. Вспомним его крылатую фразу, высказанную в 1633 году: «И ВСЕ-ТАКИ ЗЕМЛЯ ВЕРТИТСЯ!»

И всего 150 лет тому назад, в 1872 году, английский натуралист и путешественник Чарльз Дарвин (12.02.1809-19.04.1882) написал книгу

«О происхождении человека», в которой утверждал: «ЧЕЛОВЕК – ПОТОМОК ОБЕЗЬЯНЫ!!!»

А у автора книги «Олонхо и Библия» Анатолия Богослова, изданной в 2021 году, в ходу другая фраза: «ЧЕЛОВЕК НЕ ПОТОМОК ОБЕЗЬЯНЫ, А ПОТОМОК ПРИШЕЛЬЦЕВ АРИЕВ!», с которой начнется новый этап развития земной цивилизации. Пока ему никто не верит, и он тоже одинок.

Все пророчества имеют обыкновение сбываться. И по предсказаниям многих пророков, со временем нам – землянам – приоткроются все тайны и будут доступны чудеса Библии (суперцивилизации). И это действительно становится нашей реальностью, являясь лишь продолжением прошлого.

Соломон Мудрый потому в своей книге Екклесиаст 1.9 в Библии написал так: «И нет ничего НОВОГО под солнцем», а древняя пословица также гласит: «Все НОВОЕ – лишь хорошо забытое старое».

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ. И ВРЕМЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПРИШЛО

Анатолий Богослов свою книгу “ОЛОНХО И БИБЛИЯ” писал в течение

10 лет (2009-2019) в стенах колонии строгого режима п.Табага Якутии, как Иоанн БОГОСЛОВ в плену и Апостол ПАВЕЛ в темнице, изучая Олонхо и Библию в свете последних достижений науки. Поразился и убедился в сходстве последних достижений СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ С БИБЛИЕЙ – самой древней, священной, богодухновенной и популярной книгой всего человечества. Издал книгу в декабре 2021 года, после выписки из больницы, где лежал с инсультом и ковидом в течение 20 дней. Это произошло буквально в соответствии с предсказанием легендарного пророка 20-го века Вольфа Мессинга, который сказал: “Именно в России после 2020-2021 годов появится человек, который создаст НОВОЕ ДУХОВНОЕ УЧЕНИЕ. Это учение объединит человечество и настанет эпоха процветания

и благоденствия, о котором люди мечтали тысячелетиями”. Первый исторический тираж своей книги А. Богослов издал на русском языке, чтобы больше людей узнали об истинном происхождении человека и о единой истинной истории земной цивилизации. В своей книге он пришел к парадоксальному выводу.

Нашу планету Земля пришельцы – инопланетяне Арии – начали осваивать всего 7530 (5508 + 2022) лет тому назад. И это началась с Арктики – северной Якутии. Первые земляне Адам и Ева были как Иисус Христос со всеми своими сверхспособностями, без ограниченных возможностей. И жили до 1000 лет.

Вот потому человеческая жизнь на Земле складывается и программируется в глобальной информационной сети, реализуется от слов, мыслей, мечтаний, молитв и веры каждого человека. Потому ЯЗЫК имеет сакральное значение, ОН воздействует на судьбу, жизнь человека и даже на саму Божественную природу. И эти факты точно отражаются в древних изречениях: “СЛОВО лечит, СЛОВО калечит, СЛОВО убивает, острое СЛОВО сильнее стрелы. ЯЗЫК мой – враг мой. Что посеешь, то и пожнёшь. Человек предполагает, а БОГ располагает. На БОГА уповай, да надейся на себя… А древняя Арийско-тенгрианская религия тоже подчеркивает, что СУДЬБУ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА МОЖНО ИЗМЕНИТЬ.

А Иисус Христос (Матфей, 6.19) об этом сказал так: «И дам тебе Ключи от Небесного Царства – Вселенной. И что скажешь на земле, то будет сказано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».

Р.S.: Человеческий мозг генерирует за весь день больше электрических импульсов, чем все телефоны мира, вместе взятые.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА – ОТ БОГА, И ЗАВИСИТ ОТ СЛОВ САМОГО ЧЕЛОВЕКА!

А мы, древний народ Саха, – потомки Ариев (Ноя) и предки всех ныне живущих землян, людей, оставшихся после глобальной катастрофы земли на севере Якутии. И в действительности, по описанию Олонхо и современной науки, до потопа на территории северной Якутии был ЗЕМНОЙ РАЙ – солнце светило круглосуточно, круглый год царили лето и тропический климат, потому земля вращалась в одном первоисходном положении.

21 июня, в самый длинный световой день года, предки Саха проводили свой религиозный праздник Ысыах, благодарили и хвалили своих предков Аар АЙЫЫ (Ариев). Эти факты подтверждены и открытием археологом Юрием Мочановым самой древней стоянки людей в местности Диринг Юрях, находкой останков древних лодок-плотов на вершинах Верхоянского хребта и выводами ученого-генетика Веры Фефеловой в ее книге “Предками якутов были Арии”.

А Михаил Николаев – Первый Президент Якутии в своей книге «Родом с севера» подчеркнул: “В Арктиде – северной Якутии вообще возникла жизнь». И эти факты подтверждаются находками на территории северной Якутии многих остатков доисторических животных: динозавров, мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных львов и возвращением многих видов птиц каждую весну на свою историческую прародину Якутию.

Только с признания древнего народа Саха потомками Ноя (Ариями) и предками всех ныне живущих землян начнется единая истинная история земной цивилизации. И вспомним крылатую фразу знаменитого российского историка Льва Гумилева: “Без знания истории нет будущего!”

Со временем, с признанием нашей уникальной книги «Олонхо и Библия», этот сакральный комплекс обязательно будет построен от имени всех народов мира в знак благодарности за спасение всего человечества.

МЫ, САХА, ВЫЖИЛИ ТАМ, ГДЕ ВЫМЕРЛИ МАМОНТЫ. МЫ – ПОТОМКИ НОЯ (АРИЕВ)!

Со временем наша уникальная книга “ОЛОНХО И БИБЛИЯ” станет популярнее, чем знаменитый бестселлер Джоан Роулинг о Гарри Поттере, потому что она является приложением к Библии и являет собой новое духовное учение человечества.

По мотивам нашей книги тоже будут созданы лучшие компьютерные игры и мультфильмы, будут сниматься художественные фильмы и ставиться спектакли. По просьбам многочисленных читателей мы начали перевод книги на английский и якутский языки, а также уменьшили размер книги на карманный формат А5, чтобы удобнее было носить и читать в поездках в самолёте, в поезде, в метро и автобусе. И она будет переиздаваться на многие языки мира, и станет настольной книгой современного землянина. Распространится по всему миру, изменяя и улучшая реальную жизнь на земле.

Немного об авторе книги. Анатолий Михайлович Владимиров родился 13 марта 1964 года в с. Бэдьимэ (Баатара) Мегино-Кангаласского района Якутской АССР. Учился в элитной по нынешним меркам школе – Республиканской физико-математической школе при Якутском госуниверситете. По окончании ее в 1981 году сразу поступил на физический факультет ЯГУ и успешно окончил его, получив диплом радиофизика. Начал трудовую деятельность лаборантом в Альма матер, затем в 1987 году по направлению Института космофизики и аэрономии начал работать в Тиксинской полярной геофизической обсерватории. Именно здесь, в бескрайних просторах полярной тундры, зародилось у молодого человека стремление познать суть природы, ее великих тайн и явлений.

Про отца Анатолия Богослова в своих воспоминаниях заслуженный строитель Республики Саха (Якутия) Василий Мучин написал так: «В каждой якутской деревне живут один-два человека, всеми уважаемые, которых народ относит к категории «соль земли», если выразиться по-русски, а по-якутски – «сир түннүгэ”. Мне кажется, якутское определение точно отражает особую близость таких людей с природой, их более близкое родство с родной землей. Таким человеком в селе Бэдьимэ был Михаил Васильевич Попов (12.10.1932-30.12.2004), которого близкие с детства звали «Ооттук». Ко всем жизненным вопросам Михаил относился спокойно, рассудительно, ни с кем не ссорился, и вскоре народ стал его называть «Философ Миисэ».

А про его судьбу на страницах журнала авиакомпании “Якутия” (июнь-июль, 2008 г., стр. 14) написана легенда-пророчество “Про мальчика меченого-бэлиэлээх уол, который принесет спасение своему народу”.

Последние экземпляры первого исторического тиража нашей уникальной книги продаются в самом центре г. Якутска – в магазине «Фотоцентр», расположенном в кинотеатре «Центральный».

ЗЕМЛЯНИН – ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ.