27 марта в городском парке культуры и отдыха прошел праздник «Навруз, Нооруз, Наурыз на якутской земле».

Это праздник прихода весны, который существует с древних времен у восточных народов. С 2009 года Навруз включён ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, а 21 марта объявлен Международным днем Новруза.

В мероприятии традиционно приняли участие представители национально-культурных объединений Республики: Кыргызский конгресс по РС(Я), узбекская диаспора, Союз таджикистанцев РС (Я), татарский культурный центр «Туган як», дагестанская диаспора г. Якутска.

Почетными гостями праздника стали заместитель министра по внешним связям и делам народов РС (Я) Татьяна ПЯТКИНА, генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Антонида КОРЯКИНА, председатель Ассамблеи народов РС (Я) Александр ПОДГОЛОВ, директор Национального центра «Симэх» Яна ИГНАТЬЕВА.

Представители диаспор и творческие коллективы ДДН им. А.Е. Кулаковского провели совместный концерт. Также выступили студенты Колледжа культуры и искусств, поющие леди «Кюн Сайара», творческое объединение «Контраст» Детского (подросткового) центра.

Каждый номер выступающих дарил веселье и задор. Зрители поддерживали исполнителей бурными аплодисментами и танцами. Были игры. Мероприятие согрело всех проникновенными песнями, улыбками, энергией добра и мира.