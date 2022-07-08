Наводнение в Себяне: не оставим земляков в беде

В ночь на 8 июля по причине сильных дождей в селе Себян-Кюель Кобяйского улуса произошло наводнение.

Как нас рассказали жители села, обильные дожди стали причиной роста уровня воды в речках Суланичан, Момыйа, Ньадатав.

Всего в селе Себян-Кюель Кобяйского улуса подтоплено 27 дворовых территорий. По словам председателя Госкомобеспечения Иннокентия Андросова, к родственникам и в пункт временного пребывания отселены 58 человек, среди них 19 детей.

Комиссия должна определить ущерб, нанесённый стихией. Всем пострадавшим будет оказана помощь.

Также сообщается, что расселённые в пункт временного пребывания люди обеспечены всем необходимым.

В группах актива коренных малочисленных народов Севера Якутии переживают за своих земляков, сородичей, делятся фото и видео очевидцев.

Правление Союза эвенов РС (Я) просит откликнуться всех наших неравнодушных сородичей, Актив АКМНС РС (Я) и оказать посильную помощь пострадавшим от наводнения жителям с.Себян-Кюель Кобяйского улуса.

Денежные средства можно перечислить по номеру +79681534798, получатель карты Сбербанка: Степанов Афанасий Афанасьевич, депутат Ламынхинского наслежного Совета. Отправлять с отметкой «Для пострадавших от наводнения».

Редакция «Илкэн»

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