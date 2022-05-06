Навигация на Лене началась!

6 мая, в Якутске над зданием ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» одновременно с погрузкой первого судна по традиции подняли вымпел начавшейся навигации 2022 года. Вымпел навигации поднят на 5 суток раньше прошлого года.

Это означает начало очередной навигации: река Лена пошла, груз накоплен, флот готов встать к причалам.

В г.Усть-Кут Иркутской области встала под погрузку первая баржа МП-2534, которая должна доставить грузы для БВХ «Витим». Готовится к погрузке нефтеналивного груза танкер «ТО-1546». В Киренске готовы к выходу в рейсы суда — «Ермак Тимофеевич», «Петр Бекетов», «Капитан Спиридонов» и др. Как только здесь пройдет ледоход, суда направятся в Осетрово под погрузку жизненно важных грузов для республики.

В навигацию 2022 года ПАО «ЛОРП» планирует перевезти 1 миллион 589 тысяч тонн грузов – 449 тысяч тонн нефтеналива и 1 миллион 140 тысяч сухогрузов. Для выполнения прогнозируемого объема транспортных работ планируется задействовать в навигацию более 270 единиц транзитного флота.

Вымпел навигации-2022 поднят, задачи перед речниками Ленского пароходства стоят большие, необходимо приложить максимум усилий для своевременного выхода флота в запланированные рейсы, выполнить все поставленные задачи и доставить все заявленные объемы своим грузополучателям.