Навигация-2022: план ЛОРП перевыполнило!

По состоянию на 21 октября судами ПАО «ЛОРП» доставлено 1 миллион 612 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов: 1187,3 тысяч тонн сухогрузов и 424,6 тысяч тонн нефтеналива. План 2022 года перевыполнен, навигация подходит к завершению. Тёплый октябрь помогает речникам завершить крайние рейсы и прибыть в плановые пункты зимнего отстоя. В эксплуатации находятся 87 единиц флота – 65 сухогрузного и 22 нефтеналивного.

Теплоход «Зея» вышел из Осетрово с грузом до Ленска. В Витиме планируется погрузка леса на Якутск. В Олекминске с баржи МП-2502 производится выгрузка каменного угля для нужд ЖКХ Олекминского района и в п.Солянка – теххгруза с баржи МП-2554. На подходе к Солянке т/х «Василий Гусев» с баржей МП-2567 с пеноплексом и техгрузом. «СК-2034» направляется в Ленск, где будет произведена частичная выгрузка и далее проследует на Якутск

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На средней Лене в плановый пункт зимнего отстоя в Пеледуй поднимаются «Ленанефть-2057», «Ленанефть-2054», «Ленанефть-2060», «Ленанефть-2053». В ближайшее время «Ленанефть-2032» и «Ленанефть-2064» из Жатая также возьмут курс на Пеледуй.

В Верхнем Бестяхе «СК-2014» грузится скальной породой для отсыпки причалов переправы «Тектюр-Жатай», которая заработает в ноябре с наступлением ледообразования и крепких морозов.

Крайний караван судов, идущий с Арктики, речники посвятили памяти легендарного капитана Вячеслава Лисовского, которого не стало в сентябре текущего года. Караван прошёл Сангары, но судам еще предстоит взять баржи с Мироновского угольного разреза. Первыми в ближайшие выходные планируется приход т/х «Вадим Тюрнев» с порожними контейнерами и техникой, «Капитана Богатырева» и «Софрона Данилова» с двумя баржами, а также т/х «Владимир Ягнышев» с баржей М-27, груженной каменным углём — завершающий объем для нужд ЖКХ Амгинского района в п.Нижний Бестях.

В начале недели в Жатай планируется подход ледокола «Капитан Бабичев», буксиров «Капитан Бурковский», «Механик Курчатов», «Валентин Вычужин», «Капитан Зырянов», барж М-53 и М-58 с каменным углем назначением на Нижний Бестях.

На ежедневных совещаниях с флотом руководство пароходства, управление по эксплуатации флота, Служба безопасности судовождения решают оперативные вопросы в завершающий период навигации, который осложняется понижением температур, плохой видимостью в связи с туманами и снежными зарядами и предупреждают экипажи судов о необходимости строго соблюдать все требования по безопасности охраны труда, судоходства, экологических норм и требований.