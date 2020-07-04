Навигация-2020: более трети запланированного доставлено в пункты назначения

Организация перевозки грузов в районы Якутии в период навигации рассмотрена сегодня, 3 июля, на заседании правительственной комиссии РС(Я) под председательством первого заместителя председателя правительства РС(Я) Алексея Колодезникова.

План завоза грузов в навигацию 2020 года составляет 1 238 707,9 тонн. С начала навигации отгружено 652 278,8 тонн различных грузов, в том числе для нужд жизнеобеспечения Республики Саха (Якутия) 473 593,8 тонн или 38,2% от плана, доставлено 398 805,1 тонн или 32,2% от плана.

По оперативной информации Дмитрия Лепчикова, председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я), на текущий момент осуществляется перемещение депонационных запасов на реках Яна, Индигирка и Колыма. При плане 23 750 тонн, отгружено 13 785,7 тонны, доставлено 10 759,3 тонн.

Перемещение депонационных запасов на реке Яна осложняется низкими уровнями воды в верховьях реки. Отгрузка нефтепродуктов с назначением в Батагайскую нефтебазу приостановлено, до повышения уровней воды. Осуществляется перемещение депонационных запасов АО «Саханефтегазсбыт» с Нижнеянской нефтебазы в Усть-Куйгинскую нефтебазу. Доставка грузов составляет 64,4 % от плана.

На реке Индигирка в поселке Белая Гора произведена отгрузка депонационных запасов автобензина Рег-92 с Чокурдахской нефтебазы в объеме 479,9 тонн. Это составляет 120% от плана. В транзитном пункте Зеленый Мыс завершено накопление угля для нужд Абыйского улуса. Накоплено 19 000 тонн угля.

На реке Колыма судоходная обстановка открыта на всем протяжении. Плановый объем вывоза угля с Зырянского угольного разреза на реки Колыма и Индигирка составляет 74 300 тонн на текущую дату отгружено 46 156 тонн, доставлено 24 717 тонн в пункты реки Колыма, а также в транзитный пункт Зеленый Мыс 19 000 для нужд Абыйского улуса.

В транзитном пункте Сангарская нефтебаза осуществлено накопление газоконденсатного топлива для последующей отгрузки в арктическую реку Анабар и море Лаптевых. Накоплено 12726,5 тонн газоконденсатного топлива, или 100% от плана. С открытием арктической навигации начнется отгрузка.

Судоходная обстановка на реке Лена открыта с Усть-Кута до о. Столб. Всего за текущую навигацию запланирован завоз 635,9 тысяч тонн грузов. На сегодняшний день отгружено 37,4% от плана. Доставлено 33% от плана, всего 209 тысяч тонн груза.

На реке Алдан на участке 1614 – 405 км. наблюдается дым, видимость ограничена 1500 метрами. В районе Джебарики-Хая видимость составляет 100 метров. Задымленность на указанном участке может повлиять на интенсивность перевозок на реке Алдан, а также на скорость погрузки судов на угольном разрезе Джебарики-Хая. Судам предписано принять меры предосторожности при прохождении задымленного участка.

О текущей ситуации на северных реках Якутии, о ходе перевозки жизнеобеспечивающих грузов, о готовности флота к арктической навигации проинформировали первый заместитель генерального директора ПАО ЛОРП Сергей Емельянов, заместитель директора ООО «Янское речное пароходство» Дмитрий Пепелев и генеральный директор АО «Колымская судоходная компания» Марат Тажбенов.

Завершая заседание, Алексей Колодезников подчеркнул необходимость тотального контроля за ходом завоза грузов для недопущения проблемных ситуаций, поручил министру ЖКХ и энергетики РС(Я) Дмитрию Садовникову в кратчайшие сроки решить вопросы финансирования. Также Колодезников сообщил, что необходимо в течение недели сформировать и направить предложения по поддержке арктической навигации в адрес Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ и призвал коллег принять в этом непосредственное участие.