Навигация по рекам Якутии идет согласно плану

С открытием навигации в республике ведется интенсивная работа по доставке грузов для нужд районов Якутии. В целом навигация идет по плану. По состоянию на 25 июня для нужд жизнеобеспечения Республики Саха (Якутия) отгружено 383,5 тыс. тонн грузов и доставлено 311,3 тыс. тонн грузов при плане 1245,1 тыс. тонн грузов.

Для нужд Вилюйской группы улусов отгружен весь плановый объем грузов, а именно 118,1 тыс. тонн. Доставлено 108,4 тыс. тонн. Для сравнения в 2018 году было отгружено 83,6 тыс. тонн при плане 94,3 тыс. тонн.

По р. Лене действует судоходная обстановка от Жигалово до о.Столбы. Здесь задействовано 79 судов ПАО «ЛОРП» с общей грузоподъемностью 115,7 тыс. тонн. Доставлено 141,5 тыс. тонн грузов, для нужд жизнеобеспечения отгружено 182,1 тыс. тонн груза при плане 642 тыс. тонн грузов.

На р. Колыме уровень воды упал, перевозки по маршруту Зырянка- Среднеколымск уже стартовали. В Зырянке под погрузкой находятся 4 ед. судов, в Среднеколымске под выгрузкой – 2 единицы. АО «Колымская судоходная компания» доставила в Зеленомысский речной порт 36,5 тыс. тонн угля, в том числе 19 тыс. тонн угля для Индигирской группы районов, 11,6 тыс. тонн для нужд Нижнеколымского района и 5,6 тыс. тонн угля для нужд Чукотского АО.

Для нужд жизнеобеспечения доставлено 12,8 тыс. тонн грузов отгружено 16 тыс. тонн грузов при плане 77,2 тыс. тонн грузов

На р. Яне в перевозках первого тура навигации задействовано 10 ед. судов. ООО «Янское речное пароходство» с 5 июня начало перевозки нефтепродуктов для Верхоянского района.

На р. Индигирке идет подготовка 16 ед. флота ОАО «ЛОРП» с 30,3 тыс. тонн грузоподъемностью к арктической навигации.

Вопросы завоза грузов для нужд жизнеобеспечения Республики Саха (Якутия) в навигацию 2019 года находятся на постоянном контроле.