Науке стоит быть ближе к производству: преподаватель СВФУ ознакомился с производственными мощностями ЯТЭК

Доцент кафедры «Недропользование» Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова посетил производственные объекты ПАО «ЯТЭК». Ознакомительная поездка состоялась в рамках программы развития сотрудничества между СВФУ и «Якутской топливно-энергетической компанией».

Документ о двустороннем сотрудничестве, подписанный 27 сентября уходящего года, предусматривает организацию производственных практик для студентов и стажировок для преподавательского состава на объектах предприятия, проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Согласно соглашению, СВФУ также оказывает предприятию содействие во внедрении новых технологий и научных разработок.

Основной целью визита кандидата физико-математических наук, доцента кафедры «Недропользование» СВФУ Александра Колесова стало знакомство с промышленными процессами ЯТЭК, методами добычи и подготовки газа на Средневилюйском газоконденсатном месторождении. Преподаватель посетил геологический отдел компании, управление капитального ремонта скважин, установку комплексной подготовки газа, а также скважину №45.

На объектах Александр Колесов встретился с ведущими специалистами компании. С их помощью он изучил особенности геологии месторождения, конструкцию эксплуатационных скважин, проблемы, которые могут возникнуть при освоении газовых скважин после ремонта, подготовку газа к транспорту и технологию стабилизации конденсата. Получил советы по продолжению научной работы, а также несколько идей для выпускных работ студентов кафедры «Недропользование».

«Подобные ознакомительные экскурсии очень полезны как преподавателям, так и студентам нашего вуза. Учащиеся получают представление о выбранной профессии и легче осваивают специальные учебные дисциплины. Командировки сотрудников СВФУ на объекты ЯТЭК помогают науке быть близкой к производству, решать реальные прикладные проблемы. Впечатления от поездки – строго положительные. Все было организовано очень четко и слаженно. Выражаю благодарность всем сотрудникам компании за теплый прием!» – поделился впечатлениями Александр Колесов.

В числе приоритетных направлений сотрудничества ЯТЭК и СВФУ – содействие в трудоустройстве выпускникам вуза, адресная подготовка специалистов для ПАО «ЯТЭК», переподготовка и повышение квалификации персонала компании. Одной из ключевых задач содружества ЯТЭК и университета станут совместные усилия по инновационному развитию газовой промышленности на территории Республики Саха (Якутия) и Дальнего Востока в целом.