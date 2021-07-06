Научный сотрудник, поверив псевдоработникам банка, лишилась миллионов

В полицию г. Якутска обратилась 48-летняя женщина, работающая старшим научным сотрудником. Она рассказала, что вечером ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником «Сбербанка». Он предупредил её, что ими зафиксировано оформление кредита от её имени на сумму 90 000 рублей, и попросил в целях безопасности подтвердить, что она не отправляла данный запрос. Для этого нужно продиктовать номер договора и номер банковской карты, что женщина и сделала. После лжесотрудник банка сообщил, что противоправные действия прекращены. Во время разговора мужчина выяснил, что она получает зарплату на карту банка «ВТБ». Спустя 20 минут ей позвонил якобы сотрудник «ВТБ» «Новиков Юрий Александрович», который для убедительности отправил ей в мессенджер «WhatsApp» два документа на фирменном бланке, где указано, что он является сотрудником банка. «Новиков» узнал от женщины, что ей одобрен кредит на 5 000 000 рублей в банке «ВТБ». Воспользовавшись данной информацией, он сказал, что это мошенники взяли на её имя кредит. Лжесотрудник банка убедил потерпевшую оформить займ, якобы, чтобы обезопасить себя. Затем по его указанию женщина перевела заёмные денежные средства на «безопасные счета». В общей сумме она отправила мошенникам 2 703 400 рублей.

Уважаемые граждане! Ни под какими предлогами не переводите свои денежные средства на незнакомые счета. Помните, что просьбы перечислить якобы для защиты от хищения куда-либо Ваши сбережения не характерны для банковских работников. «Безопасные/резервные счета» — это уловки мошенников!

Если вам позвонили и представились сотрудником банка, прервите разговор и самостоятельно позвоните на «горячую линию» финансовой организации, либо обратитесь в ближайший офис.