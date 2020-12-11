Научные тренды на «NAUKA0+»

Сегодня состоялось открытие Всероссийского фестиваля науки «NAUKA0+» в онлайн формате на базе ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова».

На открытии фестиваля выступил с приветствием врио ректора Арктического ГАТУ Константин КРИВОШАПКИН: «Как организатор предыдущих фестивалей науки СВФУ и Республики Саха (Якутия), мне очень приятно присутствовать на восьмом фестивале. Для научного сообщества это событие как праздник радости, знаний и будущего, ведь во время фестиваля проходят интерактивные площадки, онлайн лекции, эксперименты, встречи с ведущими учеными. Арктический ГАТУ активно участвует в проведении фестивалей науки в течение последних лет. Мы подготовили участникам много интересного. Дорогие друзья, фестиваль науки это грандиозное мировое событие и мероприятие для детей, школьников и для всех вас, наслаждайтесь наукой и будьте здоровы!».

Самые интересные лекции и мастер-классы от ведущих ученых и преподавателей в сфере сельского хозяйства, домашних животных, механизации, агрономии и многого другого можно будет ознакомиться на фестивале. Инновационные научные тренды можно будет посмотреть на лекциях о микроклональном черенковании картофеля в условиях invitro, в лаборатории биологической безопасности пищевых продуктов, на технической эксплуатации автомобилей в условиях Севера, а также по автоматизации систем гидропонной установки и других.

С программой мероприятия можете ознакомиться по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RyDLvAxgiqbr_kAH4pvfd8CA9qEx5Z3jDjuUClNj92U/edit#gid=957110131.