Научные разработки якутских ученых вошли в ежегодный доклад правительству РФ

Значимые разработки ученых Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» Российская академия наук включила в доклад правительству Российской Федерации о ходе реализации в 2020 году Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы. Данный доклад утвержден Координационным советом программы 26 марта 2021 года.

В докладе, в разделе фундаментальных исследований «Историко-филологические науки», отражены научные результаты Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». Отмечено, что в коллективном труде «Пространство жизнедеятельности «исчезающего» этноса: юкагиры Якутии в XX-XXI вв.» (авторы В.В. Филиппова, А.А. Сулейманов, В.И. Шадрин и др. Владивосток, 2020) в исторической динамике реконструировано пространство жизнедеятельности одного из древнейших аборигенных этнических сообществ российской Арктики. Дан анализ комплекса дополняющих друг друга пространств: научного, географического, территориального, хозяйственного, правового и общественного, синтез которых сформировал современное пространство жизнедеятельности юкагирского этноса.

В доклад вошел и совместный труд ИГИиПМНС СО РАН, ИЭА РАН, Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) — альбом «Этот народ стал её судьбой…»: Тунгусский мир Г.М. Василевич (визуальные тексты) (Якутск, 2020) содержит изобразительные материалы Глафиры Макарьевны Василевич, известного советского лингвиста, этнографа-тунгусоведа, отражающие коды этнической памяти на ритуальных артефактах, хранящих тунгусскую сакральную символику (на шаманских костюмах, в орнаментах на мужских и женских нагрудниках/передниках и др.).

В раздел доклада «Науки о Земле» вошли достижения Института проблем нефти и газа СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»: по результатам геохимического изучения нефтематеринских свойств пород дана дифференцированная оценка нефте- и газогенерационного потенциала осадочных толщ в разрезе среднепалеозойских-мезокайнозойских отложений на шельфе Восточно-Сибирского моря и территории северо-востока Сибирской платформы. Результаты могут быть использованы при прогнозе нефте- и газоносности на шельфе морей Лаптевых и Восточно-Сибирского и на прилегающей континентальной части.

Отмечено, что ИПНГ СО РАН подведены итоги 14-летнего мониторинга нефтезагрязненных почв криолитозоны. Показано, что трансформация нефтезагрязнения в природных условиях протекает с накоплением токсичных для почвенных биоценозов компонентов по схеме: алифатические углеводороды → циклические нафтеново-ароматические углеводороды → спирто-бензольные смолы с преимущественно ароматической структурой.

В раздел «Технические науки» включены научные результаты Института физико-технических проблем Севера СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». Институтом выполнен анализ технологических, экономических эффектов при внедрении интегрированных тепло- и хладоснабжающих систем в условиях Крайнего Севера, на примере г. Якутска. Путем дешифрирования космических снимков 2014-2020 гг. и полевых исследований 2018 г. определены факторы воздействия магистральных трубопроводов на состояние природной среды, в том числе ландшафтная структура территории прохождения трассы газопровода, степени устойчивости ландшафтных комплексов к техногенному воздействию, местоположение наледных участков, пересекаемых трассами магистральных трубопроводов на территории Алданского и Нерюнгринского районов. Определены форма, размеры, площади наледей в период усыхания и разрушения. Разработаны методы повышения эффективности полуволновых электропередач с промежуточным отбором мощности с помощью тиристорного стабилизатора параметров, который позволяет поддерживать требуемые значения напряжения и тока в месте отбора мощности в зависимости от передающейся мощности по полуволновой линии электропередачи. Определена экономическая эффективность внедрения полуволновых электропередач с промежуточным отбором мощности по сравнению с компенсированными электропередачами.

Отмечено, что ИФТПС СО РАН завершена разработка метода оценки поврежденности и ресурса элементов сварных металлоконструкций из стали 09Г2С при эксплуатации в экстремальных условиях Арктики и Субарктики на основе обобщения исследований хрупкой прочности и вязкохрупкого перехода в металлах и конструкциях, эксплуатирующихся в условиях низких климатических температур. Показано, что применение комбинированных технологий РКУП и экструзии за один проход при температуре 673 К повышает прочность стали, при этом малочувствительными к снижению температуры остаются также и относительное остаточное сужение. Дан анализ механизма разрушения материала в различных состояниях при одноосном растяжении в условиях комнатной и низкой температур.

Один из результатов ИФТПС СО РАН включен в раздел «Общественные науки», где написано, что разработана схематическая модель систематизации экологических показателей последствий социально-экономического развития территории бассейнов рек Яны, Индигирки и Колымы. Составлена экологическая карта ландшафтных провинций арктической зоны бассейнов этих рек, по которой можно судить как о дальнейшей интенсификации использования исследуемого региона, так и о выборе направлений природоохранных мероприятий для снижения экологического воздействия энергоисточников Арктики.

В разделе «Сельскохозяйственные науки» отмечено, что Якутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» разработаны: способ групповой дегельминтизации с применением кормовой смеси и антигельминтного препарата у лошадей табунного содержания в условиях Крайнего Севера. Патент № 2717941; способ определения жизнеспособности цист лямблий в биологическом материале при низких температурах. Патент № 2725951; способ применения смеси из растительного и минерального сырья при групповой дегельминтизации молодняка северных оленей в сочетании с эффективными антигельминтными препаратами. Патент № 2723888; способ защиты крупного рогатого скота от вредных насекомых. Патент № 2724462; технология применения экологически безопасного средства на основе мицелиальной массы штаммов нематофагового гриба рода Arthrobotrys oligospora для профилактики стронгилятозной инвазии на территориях коневодческих баз с учетом холодного климата региона Якутии; модифицированные методы диагностики бруцеллеза сельскохозяйственных животных. Кроме того отмечено, что Институтом разработана рецептура кормовой добавки для лошадей якутской породы.

Научный результат Якутского научного центра СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» вошел в раздел «Общественные науки», где отмечено, что разработан подход к обеспечению региональной энергетической безопасности (ЭБ) на примере Республики Саха (Якутия), включающий взаимосвязанные этапы: анализ состояния ТЭК региона; выявление, анализ и систематизация по определяющим признакам основных видов угроз ЭБ; определение основных индикаторов и пороговых величин индикаторов ЭБ; расчет фактических значений индикаторов ЭБ и сопоставление их с пороговыми величинами; оценка вероятности наступления основных видов угроз ЭБ и величины возможного ущерба; определение значений интегральных показателей ЭБ; формирование рекомендаций и мероприятий по упреждению угроз и повышению показателей ЭБ; прогноз оценки состояния уровня ЭБ.

То, что столько достижений ученых Федерального исследовательского центра «ЯНЦ СО РАН» вошли в ежегодный доклад Правительству Российской Федерации свидетельствует о важности и высокой значимости полученных научных результатов.