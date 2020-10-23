Научные исследования АЛРОСА выработают стандарты экологической культуры в Якутии

Стали известны промежуточные отчеты по научно-исследовательским работам в рамках Программы комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях. Общий объем инвестиций до 2023 года составляет 138 млн рублей за счет средств пожертвований компании АЛРОСА.

Немного о программе комплексных научных исследований

Программа, рассчитанная на период 2019–2024г гг., реализуется в рамках соглашения о взаимодействии между Правительством РС(Я), Некоммерческой организацией «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» и АК «АЛРОСА» и состоит из трех направлений: «Мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков», «Научно-обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающего в бассейне реки Вилюй и ее притоков, с разработкой комплекса медико-социальных мероприятий по оздоровлению» и «Оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и ее притоков».

АЛРОСА, которая финансирует все эти трехлетние научные исследования, сможет не только способствовать выработке новых стандартов экологической культуры в республике, но и уточнить и скорректировать принципы и реализацию экологической политики на территории своей производственной деятельности.

Общая стоимость реализации программы — 138 млн рублей. АЛРОСА в конце прошлого года профинансировала первый этап исследований в объеме 40 млн руб., а в 2020 году направит средства на финансирование научно-исследовательских работ на сумму 41,4 млн руб. В июле 2020 года на проведение комплексных научных исследований был направлен первый транш — 30% от общей суммы. В соответствии с соглашением о взаимодействии между Правительством РС(Я), АЛРОСА и Целевым фондом будущих поколений Якутии второй транш в размере 70% от установленных объемов финансирования будет направлен после утверждения Межведомственной комиссией итогов реализации научно-исследовательских работ.

При этом ежегодное финансирование АЛРОСА социальных проектов в Якутии через Фонд будущих поколений составляет по 800–900 млн рублей ежегодно. Всего же с 2011 по 2020 годы АЛРОСА на решение региональных социальных задач направила через Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) 7 млрд 175 млн рублей.

Согласно принципам сотрудничества Целевой фонд будущих поколений производит целевое финансирование на выполнение научно-исследовательских работ в Вилюйской группе улусов. Фонду было поручено провести закупочные процедуры по определению исполнителей научно-исследовательских работ, отмечают в Управлении по общим вопросам и работе с персоналом организации.

За время формирования программы проведена большая совместная работа. В результате многочисленных согласований с профильными министерствами РС(Я), прежде всего с Министерством образования и науки РС(Я), Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Межведомственной комиссией были утверждены технические задания и сметы. Состоялись заседания объединенных ученых советов Академии наук РС(Я), отобраны и сформированы проекты научно-исследовательских работ, подготовлена необходимая документация по трем направлениям исследований. В итоге закупочных процедур фондом были подписаны договоры с исполнителями научно-исследовательских работ по трем направлениям.

Исполнителями научно-исследовательских работ по этим трем направлениям являются Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера имени профессора Д.Д. Саввинова СВФУ, Медицинский институт СВФУ имени М.К. Аммосова и Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН.

Согласно трехстороннему соглашению между Правительством Якутии, АЛРОСА и Целевым фондом будущих поколений РС(Я) с 2020 Академия наук Якутии проводит научное сопровождение выполнения работ. «Академией подготовлены и согласованы с соответствующими органами власти — программа и технические задания по трем направлениям исследований. Летом этого года с участием Академии наук состоялись закупочная комиссия и организованы две межведомственные комиссии. Проводится постоянное организационное сопровождение программы, планируется расширенное заседание межведомственной комиссии, в декабре состоится годовой отчет и отчет перед населением (декабрь-январь) с выездом в Вилюйскую группу улусов», — рассказывает ведущий научный сотрудник Академии наук Республики Саха (Якутия) Наталья Сивцева.

Как проходили комплексные научные исследования

По информации Целевого фонда будущих поколений Якутии, три научные организации соответствуют всем требованиям закупочных процедур. «Они обладают необходимыми для выполнения запланированных работ интеллектуальными и иными ресурсами — учеными и специалистами, у них накоплен опыт проведения подобных работ на территории Якутии и, главное, имеются материалы по предварительным научно-техническим исследованиям на территориях, прилегающих к бассейну реки Вилюй и о здоровье населения, проживающего на этих территориях», — отметил генеральный директор Фонда Владимир Егоров.

В связи со сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуацией с новой инфекцией COVID-19 были внесены коррективы в исследования. «Пандемия вызвала задержки с выездом на полевые и экспедиционные исследования, так Медицинский институт СВФУ не смог выехать на медосмотр населения, так как это предполагает большое скопление населения», — говорит ведущий научный сотрудник Академии наук Республики Саха (Якутия) Наталья Сивцева.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной и патологической физиологии Медицинского института СВФУ Пальмира Петрова отмечает, что по настойчивой просьбе глав районов и наслегов в экспедиционные исследования эксперты не выехали.

«Мы сейчас занимаемся организационной работой, проводим конференции с главами улусов и наслегов. Сбор анализов будет проводиться в медицинских учреждениях наслегов. Затем полученные анализы будут отправляться в Якутск в наши лаборатории. Отправили в наслеги анкеты для выявления факторов риска развития заболеваний, медицинской грамотности, психоэмоционального состояния», — отмечает Пальмира Георгиевна.

Главная задача медиков изучить состояние здоровья населения вилюйских регионов. «На основании технического задания сейчас мы проводим работу конкретно в пяти наслегах – Сюльдюкар (Мирнинский район), Вилючан (Сунтарский улус), Малыкай и Кюндядя (Нюрбинский улус), Хоро (Верхневилюйский улус). Возьмем у жителей наслегов анализы на микроэлементы из крови, волос, а также некоторых продуктов питания. Анализ этих данных поможет нам понять, поступают ли в организм извне тяжёлые металлы, накапливаются ли они в нем, насколько организм компенсирует их недостаток или избыток. До этого мы провели подробную работу по аналитике медико-демографических показателей, чтобы сравнить с другими регионами республики», — рассказывает профессор. Анализы будут проводиться в лабораториях Клиники Мединститута СВФУ и других российских учреждениях, с которыми подписаны договоры.

Эксперты Мединститута СВФУ будут изучать состояние иммунной системы, проведут генетические исследования. Их интересует состояние генов, отвечающих за окислительные процессы. При этом в работе также принимают участие специалисты-онкологи из Республиканского онкологического диспансера, потому что население и Вилюйской группы районов, и республики в целом обеспокоено распространением именно онкологических заболеваний. «На основании исследований постараемся найти причину, влияющую на здоровье жителей наслегов. Затем планируем рекомендовать мероприятия, которые должны улучшить состояние здоровья человека», — подытожила профессор Пальмира Петрова.

Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН является исполнителем научно-исследовательских работ по направлению «Оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и ее притоков».

«Мы провели сбор и анализ опубликованной литературы и фондовых материалов Института мерзлотоведения СО РАН о природных условиях территории. Изучили научные и другие материалы, связанные с гидрогеологическими и геокриологическими условиями изучаемого района. Проведен комплекс работ для получения информации о геологическом строении участка в районе с. Сюльдюкар Мирнинского района РС(Я). Собраны анализы воды. В дальнейшем будем сравнивать их с теми анализами, которые у нас имеются в базе. В следующем году будут известны результаты исследований о перспективности подземных вод долины реки Вилюй и ее притоков для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов. Несмотря на некоторые сложности, надеемся, что по итогам исследований сможем обеспечить качественной питьевой водой людей», — отметил главный научный сотрудник лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик АН РС(Я) Виктор Шепелёв.

С июля начались комплексные научные исследования экосистем бассейна реки Вилюй. В полевых работах первого этапа кроме сотрудников НИИ прикладной экологии Севера им. проф. Д.Д. Саввинова СВФУ активно участвовали специалисты Института естественных наук СВФУ, Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ «Якутский научный центр», Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова ФИЦ ЯНЦ, Института геологии алмазов и благородных металлов СО РАН, Якутского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Арктического государственного агротехнологического университета и др.

Цель проводимых исследований — получение объективной интегральной оценки современного состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков, находящихся в зоне аварийного загрязнения 2018 г. Ученые исследовали экосистему р. Вилюй и ее притоков, их составляющие: водные (поверхностные воды, донные отложения, зообентос, зоопланктон, фитопланктон, водная растительность, ихтиофауна) и наземные компоненты (пойменные почвы, растительность, животный мир).

По информации директора НИИ ПЭС СВФУ, доктора биологических наук Григория Саввинова и ответственного исполнителя НИР, ведущего научного сотрудника, кандидата биологических наук Петра Данилова, в период с июля по сентябрь текущего года проведены натурные изучения основных компонентов пойменных экосистем р. Вилюй и ее притоков. Были отобраны пробы на последующие анализы по направлениям: гидрологические исследования поверхностных вод, гидрохимические исследования поверхностных вод, исследования донных отложений водных объектов, гидробиологические исследования (зоопланктон, фитопланктон, зообентос), ихтиологические исследования (морфологические, биогеохимические, гистологические, паразитологические), исследования почв пойменных участков, геоботанические исследования пойменных участков, териологические исследования (мелкие млекопитающие), орнитологические исследования (птицы).

В течение почти трех летних месяцев вилюйской экспедицией проводились комплексные экологические исследования в поймах р. Вилюй и ее притоков на 98 ключевых мониторинговых участках, которые были заложены в основном в устьевых частях водотоков с учетом различных факторов (природных особенностей, антропогенной нагрузки и т.п.). Для выполнения поставленных задач, исходя из особенностей природной среды и транспортной логистики, были организованы 7 полевых отрядов Вилюйской экспедиции, которые охватили своими исследованиями р. Вилюй и ее основные притоки (подробнее об исследованиях НИИ ПЭС СВФУ можно прочитать здесь).

В настоящее время полевые работы 1-го этапа завершены и начата камеральная обработка поступивших полевых материалов и химико-аналитические работы в лабораториях НИИПЭС СВФУ, Республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга» (в том числе Мирнинском и Нюрбинском его филиалах) и Центра гигиены и эпидемиологии в Якутии (в том числе его Мирнинском филиале).

Об отчетах по научно-исследовательской работе

По предварительным отчетам в Академии наук проведена экспертиза у экспертов по соответствующим направлениям, с экспертными заключениями отчеты рассмотрены на объединённых научных советах, все три отчета приняты с полученными замечаниями. В дальнейшем планируется рассмотрение предварительных отчетов на расширенном заседании межведомственной комиссии и в декабре месяце будут получены и рассмотрены годовые отчеты за проведенную работу 2020 года с предварительными результатами. В декабре-январе планируется выезд с отчетом перед населением в Вилюйскую группу улусов.