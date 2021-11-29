Научное сообщество Якутии поддержало идею клонирования мамонта
26 ноября в Якутском научном центре СО РАН подписано Соглашение о
научном сотрудничестве между Фондом сохранения и поддержки
природного и культурного наследия «Эффект мамонта», ООО
«Артэмбриоген Инжиниринг», ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» и Академией наук
Республики Саха (Якутия). Координатором данного Соглашения
выступает республиканская Академия наук.
Предметом настоящего соглашения является развитие и осуществление
взаимовыгодного сотрудничества между сторонами в области развития
биотехнологий и палеонтологических исследований четвертичного периода.
В рамках сотрудничества будут проводиться совместные фундаментальные и
прикладные научные исследование для изучения природной обстановки
позднего плейстоцена, получения новых знаний об арктической природной
среде и ее динамике, разработки новых технологических подходов в
изучении клеточных культур, древних и современных геномов.
Как подчеркнула Президент Фонда сохранения и поддержки природного и
культурного наследия «Эффект мамонта» Екатерина Кузьмина, Фонд ставит
перед собой амбициозную цель по клонированию мамонтов.
Напомним, что создание современных объектов инфраструктуры хранения и
изучения палеонтологических находок для реализации проекта «Всемирный
центр мамонта», а также развитие научного, культурно-этнографического и
экспедиционного туристического кластера включено в Стратегию развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 года.
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