Научное сообщество Якутии поддержало идею клонирования мамонта

26 ноября в Якутском научном центре СО РАН подписано Соглашение о

научном сотрудничестве между Фондом сохранения и поддержки

природного и культурного наследия «Эффект мамонта», ООО

«Артэмбриоген Инжиниринг», ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» и Академией наук

Республики Саха (Якутия). Координатором данного Соглашения

выступает республиканская Академия наук.

Предметом настоящего соглашения является развитие и осуществление

взаимовыгодного сотрудничества между сторонами в области развития

биотехнологий и палеонтологических исследований четвертичного периода.

В рамках сотрудничества будут проводиться совместные фундаментальные и

прикладные научные исследование для изучения природной обстановки

позднего плейстоцена, получения новых знаний об арктической природной

среде и ее динамике, разработки новых технологических подходов в

изучении клеточных культур, древних и современных геномов.

Как подчеркнула Президент Фонда сохранения и поддержки природного и

культурного наследия «Эффект мамонта» Екатерина Кузьмина, Фонд ставит

перед собой амбициозную цель по клонированию мамонтов.

Напомним, что создание современных объектов инфраструктуры хранения и

изучения палеонтологических находок для реализации проекта «Всемирный

центр мамонта», а также развитие научного, культурно-этнографического и

экспедиционного туристического кластера включено в Стратегию развития

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной

безопасности на период до 2035 года.



