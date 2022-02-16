Научно-технический Совет рассмотрел ряд вопросов

16 февраля, состоялось заседание Научно-технического Совета при Минэкологии Якутии под председательством и.о. министра Евгения Перфильева.

Первым был обсужден вопрос выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности по итогам рассмотрения представления Прокуратуры РС (Я). С докладом на эту тему выступил заместитель министра Николай Додохов. По словам Николая Васильевича, в конце 2021 года в адрес Министерства поступило представление об устранении нарушений требований законодательства Прокуратуры Республики Саха (Якутия) о том, что Зоологическим музеем СВФУ организован процесс охоты, обосновываемый научно-исследовательской деятельностью СВФУ.

«Структурным подразделением поданы заявки в Министерство на установление квоты добычи охотничьих ресурсов, заключаются договоры на их добычу, на основании которых, в последующем, органом контроля выдаются соответствующие лицензии (разрешения). При этом, Зоологический музей научной либо образовательной организацией не является, в установленном порядке не уполномочен на ведение данного вида деятельности СВФУ. Объемы охотничьих ресурсов, необходимые для проведения научных исследований и обучения надлежащим образом музеем не обосновывались», — сказал он.

В целях рассмотрения данного представления была создана комиссия по служебной проверке в связи с выявленным рядом нарушений. Комиссия пришла к выводу, что указанные нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей и недостаточного контроля со стороны ответственных сотрудников Департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных ресурсов, были вынесены соответствующие решения.

Далее заведующая лаборатории гельминтологии ФГБУН «Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова», главный научный сотрудник, доктор ветеринарных наук Людмила Коколова представила доклад на тему «Организация и проведение научного исследования диких промысловых животных и перелетных птиц Якутии на паразитарные и инфекционные болезни опасные для сельскохозяйственных животных и человека». Людмила Михайловна подчеркнула важность изучения распространенности данных болезней в окружающей среде, разработки мер профилактики и борьбы с ними.

С анализом сведений по расселению в Якутии черного аиста выступил к.б.н., директор ФГБУН «Институт биологических проблем криолитозоны» ФИЦ ЯНЦ СО РАН Иннокентий Охлопков.

Как отметил Иннокентий Михайлович, к настоящему времени документировано 27 сообщений о наблюдении вида в пределах территории Якутии.

«Южные районы республики являются северной периферией ареала и спорадического гнездования вида на северо-востоке Азии, а областью регулярного обитания – бассейн нижнего течения р. Чара и приленская часть Лено-Вилюйского междуречья ниже 61° с.ш. В бассейн среднего и нижнего течения р. Алдан черный аист, по-видимому, проникает из бассейна среднего течения р. Амур. Населяет долины рек и водораздельные депрессии. Обязательным компонентом его гнездовой территории является озерно-болотный комплекс. В Якутии обитает до 10 гнездовых пар, и изредка держатся одиночные неразмножающиеся особи. Охрана вида реализуется в рамках функционирования ООПТ по южной периферии Якутии, борьбы с лесными пожарами, пропаганды охраны видов, занесённых в Красную книгу».

Следующим вопросом, рассмотренным членами Совета, было Эколого-биологическое обоснование Ресурсного резервата республиканского значения «Маалтааны». Доктор биологических наук, главный научный сотрудник «Института биологических проблем криолитозоны» ФИЦ ЯНЦ СО РАН Аркадий Исаев представил данные исследований биоразнообразия животного и растительного мира планируемого ресурсного резервата республиканского значения «Маалтааны», проведенные в 2019 г. сотрудниками Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

«Флора заказника представлена 345 видами растений, из 214 родов и 65 семейств. Из них 9 видов являются редкими и находящимися под угрозой исчезновения. В лиственничных лесах обитают представители 10 отрядов членистоногих. На территории могут обитать 5 видов редких бабочек.

В пределах рассматриваемой территории встречается 132 видов птиц. На рассматриваемой территории предположительно обитает 32 вида млекопитающих. Из них 13 видов млекопитающих, представляющих то или иное значение в пушной, промысловой и спортивной охоте. В хозяйственном отношении важнейшими на данном участке из пушно-промысловых видов являются: соболь и лисица, а из промысловых и спортивно-промысловых мясного направления лось, косуля и заяц-беляк. Территория планируемого резервата входит в зону высокой плотности косули и средней плотности лося.Планируемый заказник кроме сохранения природного разнообразия, может стать территорией для сохранения и воспроизводства якутских пород лошади с устойчивым традиционным природопользованием», — отметил он.

В завершение своего выступления Аркадий Петрович подчеркнул, что согласно вышеприведенным материалам эколого-биологического обоснования, планируемый резерват «Маалтааны» отвечает требованиям, предъявляемым к особо охраняемым природным территориям республиканского значения.

Участники заседания, заслушав информацию докладчиков, обсудили проблемы, внесли свои предложения и замечания, которые будут включены в проект Решения заседания Научно-технического совета Минэкологии РС(Я).