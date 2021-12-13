Научно-популярному журналу «Наука и техника в Якутии» исполнилось 20 лет

10 декабря 2021 года в Институте мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН состоялось торжественное заседание редколлегии, посвященное 20-летию создания научно-популярного журнала «Наука и техника в Якутии».

Главный редактор научно-популярного журнала «Наука и техника в Якутии», главный научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Академии наук Республики Саха (Якутия) Виктор ШЕПЕЛЕВ рассказал об истории создания журнала: «Двадцать лет назад родилась сначала идея о необходимости такого журнала. Затем эта идея обросла начальными реалиями: вышло постановление правительства республики о создании в Якутии научно-популярного журнала. После этого состоялось совместное заседание президиумов Якутского научного центра СО РАН и Академии наук республики, на котором было поручено сформулировать цели, задачи и структуру журнала, наметить состав редакционной коллегии. На следующем совместном заседании президиумов было утвержден главный редактор журнала и название журнала. За прошедшие двадцать лет вышло 40 номеров журнала, один спецвыпуск, посвященный Второму форуму научно-технической интеллигенции Республики Саха (Якутия), а также два сборника избранных статей. Над составлением номеров журнала работают в основном сотрудники Института мерзлотоведения СО РАН. Это — верстка, дизайн, научное и техническое редактирование статей. Журнал печатается в типографии института. Большую благодарность хочу выразить редколлегии и особенно сотрудникам редакции, которые работают над журналом по сути на общественных началах все прошедшие двадцать лет».

На торжественном мероприятии редакцию журнала поздравили первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил ПРИСЯЖНЫЙ, заместитель генерального директора Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» по науке и программам развития Татьяна САЛОВА, вице-президент академии наук Республики Саха (Якутия), главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Борис КЕРШЕНГОЛЬЦ, директор Института мерзлотоведения СО РАН, академик АН РС(Я) Михаил ЖЕЛЕЗНЯК, врио ректора АГАТУ Константин КРИВОШАПКИН, заместитель главного редактора научного журнала «Вестник СВФУ им. М.К. Аммосова» Мария КИРИЛЛИНА и другие. В режиме ВКС журнал с юбилеем поздравили заместитель председателя Сибирского отделения РАН по развитию Новосибирского научного центра Сергей СВЕРЧКОВ, заместитель директора Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Елена МАКЛАШОВА, видеоприветствие направил заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Сергей МЕСТНИКОВ.

Первый заместитель министра образования и науки республики Михаил Присяжный в своем выступлении подчеркнул: «За эти годы коллектив журнала, и Виктор Васильевич лично, смогли организовать, я бы так сказал, школу молодого автора научно-популярной статьи. Это особый жанр, очень сложный, включающий в себя поиск материала, который был бы интересен не только самому автору, но и широкому кругу читателей».

Поздравляя редакцию журнала, директор Института мерзлотоведения СО РАН Михаил Железняк отметил: «Моё отношение как читателя к журналу такое: я его боюсь читать. Когда я его начинаю вечером читать, то обычно на следующий день прихожу на работу невыспавшийся. Я не могу оторваться от журнала, меня охватывают эмоции от прочитанных статей!».

Заместитель генерального директора ЯНЦ СО РАН по науке и программам развития Татьяна Салова поздравила редакцию от имени президиума Якутского научного центра СО РАН и пожелала коллективу редакции выполнения всех намеченных планов, новых интересных идей, профессиональных достижений, уверенности в завтрашнем дне и неиссякаемого оптимизма.

В адрес редакции поступили поздравления председателя Сибирского отделения РАН, академика Валентина ПАРМОНА, председателя Дальневосточного отделения РАН, академика Валентина СЕРГИЕНКО и главного ученого секретаря ДВО РАН, академика Виктора БОГАТОВА, заместителя академика-секретаря отделения наук о Земле РАН по научно-организационной работе, начальника отдела наук о Земле РАН Ирины СОКРАТОВОЙ, председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности», академика Национальной академии наук Республики Казахстан Ахметкала МЕДЕУ, директора Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Александра ОНУЧИНА, администрации города Якутска и других.

В этот день сотрудникам редакции и членам редколлегии журнала были вручены Почетные грамоты Сибирского отделения РАН, Почетные грамоты Якутского научного центра Сибирского отделения РАН, Почетные грамоты Академии наук Республики Саха (Якутия), Благодарственные письма от Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Института мерзлотоведения СО РАН.

Справка:

Научно-популярный журнал «Наука и техника в Якутии» освещает проблемы и достижения в области образования, науки и техники. За 20 лет на страницах журнала вышло более 1300 научно-популярных статей, рассказывающих о научных достижениях и открытиях якутских ученых, а также один спецвыпуск и два сборника избранных статей. Опубликованы интересные и познавательные сведения о новой технике и технологиях, о новостях из лабораторий и экспедиций, биографии известных якутских ученых, анонсы о новых научных книгах, информационные сообщения о научных конференциях и совещаниях, о международном научном сотрудничестве и молодых исследователях.

Журнал обрел своего читателя среди ученых, инженеров, учащейся молодежи не только в Республике Саха (Якутия), но и за её пределами. На его страницах подчеркивается единое пространство развития отечественной науки и техники, освещается неразрывная связь времен. По тематике отдельных статей журнала в библиотеках и школах республики проводятся круглые столы и семинары.

Материалы журнала используются также при составлении обобщающих изданий краеведческого, историко-культурного и экологического плана, в том числе таких фундаментальных, как «Историко-культурный атлас: Якутия (природа, история, этнография, современность)» (М., 2007 г.), «Сокровища культуры Якутии» (М., 2011 г.), «Энциклопедический словарь Якутии» (Новосибирск, 2018 г.) и др.