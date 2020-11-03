

Этой осенью фотограф из Москвы @natasha.yankelevich приезжала с командой в рабочую командировку по Якутии. Здесь она заинтересовалась нашими традиционными якутскими украшениями и одеждой.

Конечно, модель – интересную, стройную, интеллигентную и очень обаятельную женщину Людмилу Саввичну, проработавшую много лет в сфере образования, интересующуюся историей искусства, народного костюма, культурой своего народа Саха @nocentr.lyda, пригласила сама фотограф Наталья.

Ее восхитили наша осенняя природа, просторы, шикарные под старину серебряные украшения ручной работы от мастера-ювелира Петра Алексеева и меховое пальто, сшитое по канонам 19 века талантливой мастерицей Туйаарой Александровой.





Ph: Natasha Yankelevich @natasha.yankelevich

Md: Ludmila Alekseeva @nocentr.lyda

Clothes: Onsitsa http://Onsitsa @ooonsitsa , Tutara Aleksandrova @tuyaraaleksandrova, Aleksandra PK @pk_kyyha,

Jewelry & style: Masterskaya Petra Alekseeva @masterskaya_petr,

Nariyana Alekseeva-Andreeva @nariya_pro_jewelry, Еlena Ivanova @ivanovaelena1502

Pp: Sergey Shmakov @sergeyshmakov_ru



