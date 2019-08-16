Наталья Степанова: «1 сентября все дети должны переступить порог школ, детских садов»

15 августа заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Степанова провела очередную рабочую встречу с руководителями новых образовательных учреждений, построенных по соглашению государственно-частного партнерства, с участием представителей ООО «ГазЭнергоМонтаж».

Руководители обеспокоены тем, что на этой неделе подрядчиком не велись работы на некоторых объектах. Также у образовательных организаций имеются разногласия с ООО «ГазЭнергоМонтаж» по договорам аренды.

Заслушав выступления руководителей и объяснения заместителя генерального директора ООО «ГазЭнергоМонтаж» Андрея Урум, заместитель главы города Наталья Степанова потребовала, чтобы все вопросы были решены до начала нового учебного года.

«Проблемные моменты на всех 11 объектах должны быть устранены в срок до 1 сентября. Дети должны переступить порог школ и детских садов без опозданий, несмотря на ваши разногласия», — сказала замглавы.

Также Наталья Степанова сообщила, что дополнительная группа детского сада «Северные звездочки» и детский сад «Надежда» получили лицензию на право введения образовательной деятельности с 1 сентября. По информации руководителей, остальные образовательные учреждения ждут разрешения со дня на день, поскольку все необходимые документы для оформления лицензий были направлены в надзорные органы.