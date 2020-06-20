Наталья Пахомова: Голосую за семью, будущее наших детей и достойную старость!

Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменению Конституции РФ. Заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике Якутской городской Думы, директор ГБУ РС(Я) «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Якутска» Наталья Пахомова разъяснила в чем есть плюсы поправок для населения:

⁃ Россия многонациональная страна с вековой историей и культурой. Самая большая держава в мире, по праву достойная примера и подражания. Наша жизнь не стоит на месте, мы развиваемся и стремимся к лучшему. Конституция Российской Федерации и есть трактат нашей с вами жизни, ее прошлого, настоящего и будущего — все собрано в единое целое, и права и обязанности всех нас. Поправки в Конституцию РФ своевременны и необходимы, они только укрепляют наши позиции. Основной упор я вижу на социальную поддержку и гарантии трудового человека. Действительно, работающий человек не должен быть бедным! Ведь бедность — это самый главный индикатор всех наших бед. Впервые государство в Конституции гарантирует уважение и защиту человека труда, что в свою очередь гарантирует достойную старость. В Конституции также сделан упор на защиту семейных ценностей. Ведь мы знаем, что все начинается с семьи — любовь, наши надежды, и вера в светлое будущее. Согласно поправкам, семья и дети являются важнейшим приоритетом государственной политики и будущего России. Будет крепкая, дружная, самодостаточная семья — будут и счастливые дети, а значит будет крепка и наша страна, наша Россия. За это будущее я готова отдать свой голос!