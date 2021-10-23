Наталья Оконешникова о своей страшной тайне

Королева якутского фудблогерства, успешная бизнесвумен, известный кулинар, прекрасный фотограф и просто красавица Наталья Оконешникова открыла свою страшную тайну. Девушка до замужества не умела готовить!

Наталья пишет, что вышла замуж в 28 лет, обладая большим интеллектуальным багажом — два высших образования. Дочь простых родителей отличалась амбициозностью, большой тягой к знаниям… но совершенно не к пирогам и борщам: «моими булочками можно было гвозди забивать, из отваренного риса клеить поделки».

Помогло, пишет Наталья, то, что она по гороскопу Телец, земной знак, отличающийся упорством и трудолюбием. А, возможно, большая любовь к семье, супружеству. Со временем молодая хозяйка научилась прекрасно готовить, стала красиво продвигать свой новый талант и при этом постоянно щедро делится своими гастрономическими знаниями.