08.07.2021
16:10
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Спорт
Наталья Леонтьева выиграла забег на Играх Манчаары
Наталья Леонтьева взяла золото Игр Манчаары в забеге на 5000 метров, передает телеканал «Якутия 24». Второй финишировала Изабелла Борисова из Усть-Алданского района, бронзу среди женщин завоевала Регина Кулагина из Мирнинского района республики.
В легкоатлетической программе Игр сегодня также запланирован предварительный забег на 100 метров среди юношей и девушек, бег на три километра среди девушек и пять — у юношей.
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