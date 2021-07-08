Наталья Леонтьева выиграла забег на Играх Манчаары

Наталья Леонтьева взяла золото Игр Манчаары в забеге на 5000 метров, передает телеканал «Якутия 24». Второй финишировала Изабелла Борисова из Усть-Алданского района, бронзу среди женщин завоевала Регина Кулагина из Мирнинского района республики.

В легкоатлетической программе Игр сегодня также запланирован предварительный забег на 100 метров среди юношей и девушек, бег на три километра среди девушек и пять — у юношей.