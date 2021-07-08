08.07.2021
16:10
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Спорт

Наталья Леонтьева выиграла забег на Играх Манчаары

Наталья Леонтьева взяла золото Игр Манчаары в забеге на 5000 метров, передает телеканал «Якутия 24». Второй финишировала Изабелла Борисова из Усть-Алданского района, бронзу среди женщин завоевала Регина Кулагина из Мирнинского района республики.

В легкоатлетической программе Игр сегодня также запланирован предварительный забег на 100 метров среди юношей и девушек, бег на три километра среди девушек и пять — у юношей.

Источник: https://yk24.ru/index/sport/natalya-leonova-vyiigrala-zabeg-na-pyat-km-na-igrax-manchaaryi
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