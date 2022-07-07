07.07.2022
10:37
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Спорт
Наталья Леонтьева выиграла дуэль у Сарданы Трофимовой
Леонтьева опередила Трофимову буквально на пару секунд.
Сунтарская бегунья Наталья Леонтьева выиграла забег на дистанции 3 км, где ее основной соперницей была член сборной Верхневилюйского района, пятикратная чемпионка России Сардана Трофимова.
Дуэль между Леонтьевой и Трофимовой ожидали многие любители легкой атлетики. Спортсменки, выигравшие накануне на других дистанциях, берегли силы именно для забега друг с другом. Бегуньи почти всю дистанцию держались наравне, но всё решилось буквально на последнем круге.
Фото: Марии Васильевой, ЯСИА
Источник: ЯСИА
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