Наталья Кемлиль: «Голосуя за поправки, думаю о будущем»

1 июля во всех избирательных участках страны пройдет, пожалуй, самое важное историческое событие в истории России – голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Это мероприятие направлено, в первую очередь, на укрепление государства, института власти и социального развития, считает председатель Нижнеколымского отделения “Матери России”, корреспондент газеты “Колымская правда” Наталья Кемлиль.

– В 1993 году, когда принималась действующая Конституция, широкого обсуждения среди граждан страны, к сожалению, не проводилось. Спустя 23 года в стране многое изменилось, начиная от научно-технического и экономического развития, социального обеспечения и многих других сфер. Отрадно, что Президент Владимир Владимирович Путин принял ответственное решение – путем общего голосования внести поправки в высший правовой акт Российской Федерации.

Как многодетная мама, поддерживаю расширение обязательств государства по отношению к семье и детям, ведь поправки, касающиеся семейных ценностей и социальных обязательств государства, рассчитываются и на будущие поколения. Эти поправки будут гарантией важных блоков социальных гарантий. Считаю, что в статье 67 пункта 4 будет важное дополнение: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему, духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважению к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Как представитель коренных малочисленных народов Севера я ЗА внесения дополнений в статью 69 п.1: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами РФ». В статье 68 п.3 предложено дополнение, которое в наше время очень нужно, ведь носителей родных языков с каждым годом становится меньше: «Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

Как председатель Нижнеколымского отделения ЯРО «Матери России» провожу много встреч с молодыми мамами, многодетными семьями, одинокими родителями, воспитывающих детей. В ходе встреч в период пандемии слышала много положительных отзывов о социальных поддержках для семей с детьми, в тяжелое для страны время государство оказало колоссальную поддержку гражданам. Социальная часть поправок обязывает государство и политических деятелей обеспечивать необходимый уровень социального благосостояния граждан: минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума, индексации социальных пособий, пенсий, формирование системы пенсионного обеспечения граждан России.

Осталось совсем немного до общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. 1 июля я буду голосовать за поправки в Конституцию Российской Федерация, ведь как и многие «Помню о прошлом, думаю о будущем, живу настоящим!».