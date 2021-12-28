Наталья Холодинина: воспитывать детей тоже работа

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» в Государственной Думе во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесли законопроект, согласно которому безработным родителям, занимающихся воспитанием детей, будут выплачиваться ежемесячные пособия.

Право на получение пособия возникают, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает трехкратную величину прожиточного минимума на одного члена семьи. Средства предлагается выплачивать на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста

Председатель микрорайона «Северный», многодетная мама, сторонник партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Наталья Холодинина комментирует законопроект:

— Воспитывать детей тоже работа. Один из родителей, который находится с детьми и занимается их воспитанием, должен получать такую выплату. Второй родитель обязан работать. Причём эта выплата должна быть не до исполнения ребенку трех лет, а пока родитель, который занимается детьми, сможет выйти на работу. Ведь многие родители, долго не имеют возможности выйти на работу, потому что детей нужно отвозить в сад, школу, забирать их оттуда. Если дети учатся в разные смены, то днём нужно забрать ребёнка. Ведь в России есть несколько законов, в том числе и уголовная ответственность за ненадлежащий присмотр за детьми. Пусть будет и такой закон о выплатах. Причем выплата должна варьироваться в зависимости от количества детей.