Наталья Харлампьева: Пора собирать прутики…

22 декабря уходящего года в Москве состоялось событие, которое, возможно,сыграет важную роль в жизни писательской общественности России.

Под меморандумом о создании Ассоциации союзов писателей и издателей поставили свои подписи руководители Союза писателей России, Союза российских писателей, Российского книжного союза, Союза писателей Москвы и Союза писателей Санкт-Петербурга. Участники собрания проголосовали за проект Устава, который направляется в Минюст для проверки соответствия законам РФ. Планируется созвать в Москве после снятия карантина сьезд.

Ассоциацию писателей и издателей возглавил депутат Государственной Думы, член Союза писателей России Сергей Шаргунов. В состав творческого совета общероссийской Ассоциации союзов писателей от нашего региона по решению секретариата Союза писателей России рекомендована председатель Союза писателей Якутии, народный поэт РС(Я) Наталья Харлампьева. Мы попросили ее прокомментировать это событие.

«Разговоры о создании Ассоциации велись давно. Кто немного знаком с ситуацией, тот знает, что разрозненность писательских союзов идет не пользу общему литературному процессу. И в то же время есть много несогласованных вопросов, по которым сложно придти к согласию,»- отметила Наталья Харлампьева. Речь идет о литературных премиях, о поездках на крупные международные литературные и книжные фестивали, об издании книг. «Мы, национальные писатели, пока не видим государственной поддержки в издании наших книг в переводе на русский, да и на другие языки», — с грустью констатировала народный поэт Якутии.

О том, чтоб национал попал в делегацию, скажем, на всемирно известную Франкфуртсткую книжную ярмарку, по ее словам, и речи нет. «Это нереально в современной литературной тусовке. Союз писателей России, региональным отделением которого является наш союз, пожалуй, самый большой в плане охвата регионов и он один практически собрал за эти годы вокруг себя национальных писателей России», — заявила она. По ее мнению, перед Ассоциацией стоят важные задачи и нерешенные проблемы. Но поскольку вопрос создания Ассоциации курирует советник президента России по культуре Владимир Толстой, у писателей есть надежда и на государственный подход, и на государственную поддержку.

«Думаю, что председатель Ассоциации Сергей Шаргунов сможет выбрать правильный путь, направленный на развитие отечественной литературы»,- возлагает надежды председатель Союза писателей Якутии. Как она сообщила, в состав творческого Совета также рекомендованы такие известные национальные писатели, как аварец Магомед Ахмедов, адыг Исках Машбаш, башкир Камиль Зиганшин, чеченец Канта Ибрагимов, нивх Владимир Санги. Отец Сергея Шаргунова в свое время был переводчиком народного поэта Якутии Семена Данилова, дружил с ним. В ходе работы над книгой о Семене Петровиче Данилове, изданной в серии «Жизнь замечательнх людей», Наталья Ивановна удостоверилась в том, насколько они были близки и доверяли друг другу. Сегодня старший Шаргунов настоятель московского храма в сане протоиерея, но это, как говорится, другая история.

«Мне бы хотелось, чтобы книгоиздатели и другие чиновники поняли, насколько важно собрать всех националов вокруг русского языка. Переводить и издавать книги национальных писателей, на мой взгляд, означает укрепление духовного родства народов Россиию Более того, это — бесценный вклад в безопасность страны. Как в той старой притче о прутиках и венике. Настала, видимо, пора собирать прутики»- подчеркнула Наталья Харлампьева. Завершая беседу, она от имени правления Союза писателей Якутии поздравила всех якутян, ценителей литературы, читателей с наступающим Новым Годом!