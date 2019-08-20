20.08.2019
10:32
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Культура & Образование

Наталья Харлампьева о молодежной тусовке

         Ассоциация «Писатели Якутии» и Союз писателей Якутии провели 15-17 августа в Соттинском музее «Дружба» очередной, пятый семинар молодых авторов по литературному мастерству. 

          Союз писателей Якутии ведет плановую и системную работу  с молодыми писателями – в 2003   году было возобновлено проведение республиканских совещаний молодых писателей. Участники тех первых совещаний  сегодня уже сами являются членами Союза писателей России и организаторами  мероприятий для молодых.  Музей «Дружба» выбран не случайно местом встречи молодых писателей – ведь у истоков музея стоял патриарх якутской литературы Д.К.Сивцев – Суорун  Омоллоон, а с первых дней работы музея во главе коллектива стояла внучка Өксөкүлээхэ —  Раиса Реасовна Кулаковская. Места, освященные святыми именами…

         В нынешнем Пятом семинаре молодых авторов приняли участие отмеченные предыдущим республиканским совещанием молодых – всего 8 человек. Среди них  Николай ВАСИЛЬЕВ -Харыйалаах Уола, Мария АНДРЕЕВА, Римма КРЫЛОВА, Василий ТИМОФЕЕВ,  Ираида КОРКИНА — Чугдаара, Ариан ПРОТОПОПОВ, Варвара ЕГОРОВА – Чэмэлиинэ, Анна КОЛОСОВА. Для проведения мастер — классов и обсуждения рукописей были приглашены народные писатели Семен ПОПОВ -Тумат, Василий ХАРЫСХАЛ, лауреаты Государственной премии РС(Я) им. Платона Ойунского Павел ХАРИТОНОВ, Николай ВИНОКУРОВ -Урсун, Елена СЛЕПЦОВА — Куорсуннаах, член союза писателей России Елизавета МИГАЛКИНА. Общее руководство и организацию семинара приняли на себя председатель Союза писателей Якутии Наталья ХАРЛАМПЬЕВА, заместитель председателя СПЯ   Гаврил АНДРОСОВ и член правления  союза  Аграфена КУЗЬМИНА.

         Известные писатели в первый день провели мастер — классы   по языку произведений молодых, по древней истории народа саха, о божествах Айыы в олонхо, о выборе тем, о психологии творчества, о взаимосвязях литератур, об особенностях жанров литературы – поэзии, прозы и драмы. Затем началось обсуждение произведений молодых. Рукописи были представлены заранее, руководители имели возможность познакомиться заранее  с творческими поисками авторов.  Были и практические занятия – семинаристам было дано задание на перевод  стихов и прозы   Намжила Нимбуева.  Он – бурят,  писал на русском, рано ушел из жизни,   его произведения отмечены печатью гениальности.  Такая практическая работа позволяет выявить уровень знания языков – родного и русского, эрудицию, кругозор, начитанность авторов, осуществляющих  перевод. Надо отметить, что все молодые неплохо справились с этим практическим заданием. К слову, на предыдущем семинаре молодые перевели на якутский язык знаменитое стихотворение Иосифа Бродского «Пилигримы» и все переводы были напечатаны в журнале  «Чолбон».

         Среди поэтов руководители выделили двух молодых авторов, они оба живут в глубинке, на селе. Николай Васильев _Харыйалаах уола  в селе Дюллюкю   Верхневилюйского улуса, а Василий Тимофеев в селе Мытаах Горного улуса. Поэзия Харыйалаах уола полна образов, метафор, между тем проста и невычурна, в его стихах чувствуется дыхание настоящей  поэзии. Не менее интересен Василий Тимофеев, у него уже издана первая книга  стихов, он много работает. Из поэтесс можно отметить Марию Андрееву и Римму Крылову, которые находятся еще в интересном творческом поиске. Из прозаиков представил интересный рассказ Ариан Протопопов, его произведение посвящено современной жизни сельчан. Варвара Егорова-Чэмэлиинэ  представила на этот раз свои переводы, а Ираида Коркина -Чугдаара  — пьесу по мотивам северных легенд. Анна Колосова показала свои работы в разных жанрах. Одним словом, все семинаристы, безусловно, отмечены  даром, но для того, чтоб писатель состоялся необходимы труд, самообразование и  желание служить Литературе. Это все зависит от самого молодого автора, от его  упорства, выбора приоритетов в своей жизни.

         — Мы в пятый раз проводим подобный семинар, — говорит народный поэт Якутии Наталья Харлампьева. —  На республиканских совещаниях   руководители  творческих семинаров, маститые писатели обычно отмечают наиболее интересных авторов для дальнейшей работы с ними. Вообще без системной работы  с молодыми вряд ли можно вырастить достойную смену. В этом   деле  нас всегда поддерживало Министерство по делам молодежи, нынче новое руководство министерства отказало нам в гранте по проведению данного семинара. Жаль, что люди, которые делили гранты, не понимают значения литературы, воспитания молодой литературной смены в духовной жизни народа. Хорошо, конечно, отмечать волонтеров, рэперов, граффити, нисколько не отрицаю их значения в современной молодежной тусовке, но есть более глубокие вещи, имеющие отношение к нравственному воспитанию молодежи.  Огромная благодарность Ассоциации «Писатели Якутии», которое помогло нам провести это мероприятие! Что касается участников семинара, у них у каждого  есть искорка таланта, поддержка на профессиональном уровне, но этого мало.  Как сложится дальше их творческая судьба  — зависит от них самих… Во всяком случае, нам было очень интересно общаться с  ними.

          Пятый семинар по литературному мастерству прошел под эгидой 85-летия  союза  писателей Якутии. Также союз планирует провести очередное республиканское совещание молодых писателей в марте 2020 года.

Источник: Пресс- служба СП Якутии.
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