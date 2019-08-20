Наталья Харлампьева о молодежной тусовке

Ассоциация «Писатели Якутии» и Союз писателей Якутии провели 15-17 августа в Соттинском музее «Дружба» очередной, пятый семинар молодых авторов по литературному мастерству.

Союз писателей Якутии ведет плановую и системную работу с молодыми писателями – в 2003 году было возобновлено проведение республиканских совещаний молодых писателей. Участники тех первых совещаний сегодня уже сами являются членами Союза писателей России и организаторами мероприятий для молодых. Музей «Дружба» выбран не случайно местом встречи молодых писателей – ведь у истоков музея стоял патриарх якутской литературы Д.К.Сивцев – Суорун Омоллоон, а с первых дней работы музея во главе коллектива стояла внучка Өксөкүлээхэ — Раиса Реасовна Кулаковская. Места, освященные святыми именами…

В нынешнем Пятом семинаре молодых авторов приняли участие отмеченные предыдущим республиканским совещанием молодых – всего 8 человек. Среди них Николай ВАСИЛЬЕВ -Харыйалаах Уола, Мария АНДРЕЕВА, Римма КРЫЛОВА, Василий ТИМОФЕЕВ, Ираида КОРКИНА — Чугдаара, Ариан ПРОТОПОПОВ, Варвара ЕГОРОВА – Чэмэлиинэ, Анна КОЛОСОВА. Для проведения мастер — классов и обсуждения рукописей были приглашены народные писатели Семен ПОПОВ -Тумат, Василий ХАРЫСХАЛ, лауреаты Государственной премии РС(Я) им. Платона Ойунского Павел ХАРИТОНОВ, Николай ВИНОКУРОВ -Урсун, Елена СЛЕПЦОВА — Куорсуннаах, член союза писателей России Елизавета МИГАЛКИНА. Общее руководство и организацию семинара приняли на себя председатель Союза писателей Якутии Наталья ХАРЛАМПЬЕВА, заместитель председателя СПЯ Гаврил АНДРОСОВ и член правления союза Аграфена КУЗЬМИНА.

Известные писатели в первый день провели мастер — классы по языку произведений молодых, по древней истории народа саха, о божествах Айыы в олонхо, о выборе тем, о психологии творчества, о взаимосвязях литератур, об особенностях жанров литературы – поэзии, прозы и драмы. Затем началось обсуждение произведений молодых. Рукописи были представлены заранее, руководители имели возможность познакомиться заранее с творческими поисками авторов. Были и практические занятия – семинаристам было дано задание на перевод стихов и прозы Намжила Нимбуева. Он – бурят, писал на русском, рано ушел из жизни, его произведения отмечены печатью гениальности. Такая практическая работа позволяет выявить уровень знания языков – родного и русского, эрудицию, кругозор, начитанность авторов, осуществляющих перевод. Надо отметить, что все молодые неплохо справились с этим практическим заданием. К слову, на предыдущем семинаре молодые перевели на якутский язык знаменитое стихотворение Иосифа Бродского «Пилигримы» и все переводы были напечатаны в журнале «Чолбон».

Среди поэтов руководители выделили двух молодых авторов, они оба живут в глубинке, на селе. Николай Васильев _Харыйалаах уола в селе Дюллюкю Верхневилюйского улуса, а Василий Тимофеев в селе Мытаах Горного улуса. Поэзия Харыйалаах уола полна образов, метафор, между тем проста и невычурна, в его стихах чувствуется дыхание настоящей поэзии. Не менее интересен Василий Тимофеев, у него уже издана первая книга стихов, он много работает. Из поэтесс можно отметить Марию Андрееву и Римму Крылову, которые находятся еще в интересном творческом поиске. Из прозаиков представил интересный рассказ Ариан Протопопов, его произведение посвящено современной жизни сельчан. Варвара Егорова-Чэмэлиинэ представила на этот раз свои переводы, а Ираида Коркина -Чугдаара — пьесу по мотивам северных легенд. Анна Колосова показала свои работы в разных жанрах. Одним словом, все семинаристы, безусловно, отмечены даром, но для того, чтоб писатель состоялся необходимы труд, самообразование и желание служить Литературе. Это все зависит от самого молодого автора, от его упорства, выбора приоритетов в своей жизни.

— Мы в пятый раз проводим подобный семинар, — говорит народный поэт Якутии Наталья Харлампьева. — На республиканских совещаниях руководители творческих семинаров, маститые писатели обычно отмечают наиболее интересных авторов для дальнейшей работы с ними. Вообще без системной работы с молодыми вряд ли можно вырастить достойную смену. В этом деле нас всегда поддерживало Министерство по делам молодежи, нынче новое руководство министерства отказало нам в гранте по проведению данного семинара. Жаль, что люди, которые делили гранты, не понимают значения литературы, воспитания молодой литературной смены в духовной жизни народа. Хорошо, конечно, отмечать волонтеров, рэперов, граффити, нисколько не отрицаю их значения в современной молодежной тусовке, но есть более глубокие вещи, имеющие отношение к нравственному воспитанию молодежи. Огромная благодарность Ассоциации «Писатели Якутии», которое помогло нам провести это мероприятие! Что касается участников семинара, у них у каждого есть искорка таланта, поддержка на профессиональном уровне, но этого мало. Как сложится дальше их творческая судьба — зависит от них самих… Во всяком случае, нам было очень интересно общаться с ними.

Пятый семинар по литературному мастерству прошел под эгидой 85-летия союза писателей Якутии. Также союз планирует провести очередное республиканское совещание молодых писателей в марте 2020 года.