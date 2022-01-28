28.01.2022
12:44
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Без рубрики

Наталья Чусовская ответит на вопросы участников долевого строительства

Гендиректор Фонда по защите прав граждан – участников долевого строительства Наталья Чусовская ответит на вопросы в прямом эфире соцсетей

Генеральный директор УНО «Фонд Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан — участников долевого строительства» Наталья Гаврильевна Чусовская проведет 28 января 2022 г. прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Наталья Чусовская ответит на вопросы, связанные с достройкой проблемных объектов в республике, восстановлении прав обманутых дольщиков, ответит на вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.

Начало — в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154552423820720

Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_22734

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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